معرض الخريجين العالمي يكشف عن 100 فكرة تنطلق من دبي

المصدر: دبي - رشا عبد المنعم

كشف معرض الخريجين العالمي، عن إطلاق نسخته السادسة، أمس، ضمن مؤتمر افتراضي جمع 100 مشروع مبتكر في تخصصات التصميم والعلوم والتكنولوجيا والهندسة، والتي تعد ثمرة أبحاث أكاديمية دقيقة أجراها خريجو الجامعات تحت إشراف أساتذتهم، بما يعكس الاهتمام والوعي الكبير بمواجهة التحديات البيئية والاجتماعية والاقتصادية.

توجهات عالمية

وخلال المؤتمر الافتراضي أكد تاديو بالداني كارافيري، مدير معرض الخريجين العالمي، أن السعي وراء مواجهة التحديات البيئية والاجتماعية التي تعني كافة المجتمعات يعد القاسم المشترك الذي جمع الخريجين من أنحاء العالم.

وأضاف: قمنا هذا العام بمراجعة أكثر من 1600 مشروع طلابي، ليقع الاختيار على مجموعة من الأفكار الموجّهة لمعالجة أكثر القضايا الملحة، وتحديد المشكلات العالمية التي يزداد تأثيرها السلبي في الكثير من المجتمعات.. وقد غطت هذه التوجهات العالمية الخمسة أبرز الاهتمامات العالمية.

حلول إنسانية

وعن أهم التوجهات العالمية التي ترتكز عليها فكرة المشاريع المقدمة يؤكد تاديو كارافيري، أنها تحرص على أن تقدم حلولاً إنسانية في العديد من المجالات أهمها تسهيل الحياة مع المرض وحالات الإعاقة، إلى جانب التأقلم مع العالم المعقد، وإنقاذ وحماية حياة الأشخاص المعرضين للخطر، وكذلك الحفاظ على التجربة الحضرية والتخلص من نفايات الكوكب المتراكمة.

وبالنسبة لأهم المشاريع المشاركة ضمن المنصة الافتراضية لمعرض الخرجين العالمي يقول تاديو: من أهمها قطعة تثبت على الأذن مثل القرط لفحص مستوى سكر الدم باستخدام موجات راديوية، وروبوت إزالة أعشاب «مؤتمت» للمزارعين في الأراضي الصغيرة المدنية، وجهاز يتخلص من غاز ثنائي أكسيد الكربون باستخدام تقنية صديقة للبيئة تعتمد على البكتيريا، وأحذية منخفضة السعر مصنوعة من بلاستيك القوارير المعاد تدويره.

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