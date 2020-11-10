ضيوف «الشارقة للكتاب» يطلّون عبر «الشارقة للإذاعة والتلفزيون»

المصدر: الشارقة - البيان

تفتح قنوات هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون: «الشارقة»، و«الوسطى من الذيد»، و«الشرقية من كلباء»، نافذة على معرض الشارقة الدولي للكتاب 39 الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب، لتعرّف مشاهديها على أبرز ضيوفه وشخصياته، عبر أهم البرامج في إطلالة إعلامية حرصت من خلالها الهيئة على أن ترافق المشاهدين عن كثب إلى أروقة وردهات العرس الثقافي الذي تحتضنه الإمارة حتى 14 الجاري، وتطلعهم على منجزات ومشاريع روّاد الأدب والفكر في مختلف الحقول.

حوارات ولقاءات

استضافت الهيئة في انطلاقة الحدث وعبر برنامج «ساعة كتاب»، الذي تبثه قناة الشارقة، كلاً من الدكتور هيثم الحاج علي، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المصرية للكتاب، الذي استعرض جهود الهيئة ومشاريعها في مجال صناعة الكتاب، والأثر الذي يحدثه إقامة المعرض هذا العام على صعيد قطاع النشر، كما حلّ ضيفاً على البرامج فيصل المشوح، المدير التنفيذي لدار نشر دريم بوك للنشر، الذي تطرق للحديث عن رؤية الدار ومشاريعها.

وفي ثالث أيام المعرض استضاف البرنامج مدير المشاريع بقطاع الرعاية والأنشطة بوزارة التربية والتعليم، وحيدة عبد العزيز، التي تحدثت عن خطة جناح وزارة التربية والتعليم المشارك في المعرض والعديد من المبادرات التي تختص بها الوزارة، إلى جانب المهندس جاسم أشكناني، مدير عام دار بلاتينيوم بوك للنشر والتوزيع، لاستعراض مشاركة الدار في الحدث وأهميتها في ظلّ الظروف الراهنة التي فرضها انتشار فيروس «كورونا».

من جانب آخر أطلّ برنامج «صباح الشارقة» على انطلاقة المعرض، مستضيفاً أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، الذي عرّف بجهود الهيئة في إقامة الحدث، إلى جانب الحديث عن برنامج الفعاليات المصاحبة والإجراءات الاحترازية والكثير من المواضيع ذات الصلة، إلى جانب ذلك حلّ الأستاذ مصطفى علي جاويش، رئيس قسم التوزيع في منشورات القاسمي، الذي تطرق للحديث عن إصدارات الدار ومشاركتها في الحدث.

ورافق البرنامج استعدادات القيادة العامة لشرطة الشارقة ومشاركة عناصرها في المعرض، مستضيفاً العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام الإدارة العامة للعمليات المركزية في شرطة الشارقة، الذي قدّم تعريفات خاصة عن طبيعة مشاركة الكوادر التابعة للقيادة والأدوار المنوطة بهم طيلة أيام العرس الثقافي.

وفتح «صباح الشارقة» في ثاني أيام المعرض نافذة أمام المشاهدين أطلعهم خلالها على إبداعات الكتاب المشاركين في الحدث، منهم: مدربة التفكير الإبداعي هيا هاني القاسم، كما استضاف كلاً من محمد سمير الخطيب، مدير عام شركة المستقبل الرقمي، ووليد محمد مصطفى، عضو مجلس إدارة اتحاد الناشرين العرب، ومالك المركز القومي للإصدارات القانونية، الذي قدّم تعريفات خاصة عن مشاركة المركز القومي للإصدارات القانونية في المعرض.

تغطية متكاملة

أما قناة الوسطى من الذيد فواكبت الحدث من خلال تغطية متكاملة تسلط الضوء خلالها على تفاصيل المعرض مستضيفة نخبة من الشخصيات الرسمية والثقافية، حيث حلّت على شاشاتها في انطلاقته خولة المجيني، المنسق العام لمعرض الشارقة الدولي للكتاب التي توقفت عند جهود الهيئة في تنظيم المعرض في دورته الاستثنائية هذا العام، كما استضافت القناة خليفة سيف الطنيجي، الذي عرّف بآخر إصداراته «كتاب مدينة الذيد.. قراءة في التاريخ والشخصيات».

وفي ثالث أيام المعرض، عرّفت القناة بمنجزات الكاتب والباحث الإماراتي في مجال التراث الدكتور سالم زايد الطنيجي، الذي استعرض كتابه «فلج الذيد الماء والحياة والنخيل»، ومجموعة من المؤلفات الأخرى، فيما استضافت القناة الكابتن الكويتي فراس مال الله، الذي كشف تجربته في إصدار كتب في مجال الطيران «أسرار عالم الطيران 1»، و«أسرار عالم الطيران 2»، و«يوم مع طيار»، إلى جانب الحديث عن مؤلفه «كيف تنجح في وسائل التواصل الاجتماعي»، الذي يستعرض تجربته عبر مواقع التواصل الاجتماعية.

بث مباشر

من جهتها خصصت قناة الشرقية من كلباء نقلاً يومياً للمعرض من خلال مراسليها الموجودين من أرضيته، الذين نقلوا أجواء المعرض وتفاصيله، إلى جانب الاستضافات التي خصصتها لنخبة من الشخصيات والناشرين، الذين عرّفوا المشاهدين بأبرز المشاريع والإصدارات التي يقدمونها للقرّاء هذا العام.

وعبر برنامجها «استنارة» الذي يبثّ يومياً عند الساعة 7 مساءً، استضافت القناة في أول أيام المعرض الكاتب الكويتي نواف محمد المنصوري، الذي تحدث عن مؤلفاته، فيما حاورت في ثاني الأيام الناشر والكاتب مشعل حمد عبد الرحمن، الذي تحدث عن آخر إصداراته ومشاركته في المعرض.

وتناول البرنامج الجهود التي توليها دار نت بوك للنشر، حيث عرّف الناشر فهد سليمان الفاضل، مالك الدار بالرؤية التي انطلقت منها الدار في إصدار حزمة من الكتب الصوتية، كما حلت ضيفاً على البرنامج رشا ربحي عريني، مندوبة مبيعات دار ابن النفيس للنشر، التي تناولت في حديثها مشاركة الدار الأولى في المعرض وأهميتها، وأبرز المؤلفات التي تقدمها للقرّاء.

واستضافت القناة الكاتبة أسماء الجودر، والكاتب فواز محمد باقر مالك دار حكاية للنشر، الذي عرّف ببرنامج مشاركة الدار في المعرض وأبرز الإصدارات التي يقدمها للزوار، كما عرّفت القناة بالمشاريع الإبداعية للمؤلف عبد الله العنزي، وتناولت في حوار معه وضع الكاتب الخليجي في ظلّ الظروف التي فرضها انتشار فيروس «كورونا» المستجد.

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