أكاديمية الشعر تعلن بدء التسجيل لموسم 2021

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت أكاديمية الشعر في لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية في أبوظبي، عن بدء التسجيل للموسم الثالث عشر 2021، والذي ينطلق تحت عنوان «الشعر النبطي ودراساته»، عبر نظام التعليم عن بعد.

وتُستقبل طلبات التسجيل في جناح أكاديمية الشعر، خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، في القاعة 3، حتى 14 نوفمبر الجاري، وتستمر باستقبال الطلبات عبر موقع الأكاديمية الإلكتروني www.poetryacadmy.ae، حتى تاريخ 13 ديسمبر المقبل، وتبدأ بعد ذلك مقابلات الطلبة واستلام أوراقهم المطلوبة، ويتم الإعلان في تاريخ 22 ديسمبر المقبل، عن القائمة المعتمدة لأسماء الطلبة المشاركين في الموسم الجديد، يلي ذلك، البدء في البرنامج الدراسي في الرابع من يناير المقبل.

وتتضمن الدراسة عدداً من المحاضرات والدروس، وهي: «مدخل إلى الشعر الفصيح، الشعر الفصيح في الإمارات، الأوزان وعلم العروض النبطي، البحور والأوزان، تطبيقات عامة، مراجعة عامة، مراجعة كتابة القصائد، القافية، البناء الفني للقصيدة النبطية، بناء الصورة الشعرية، التقليد والتجديد، فنون شعرية إماراتية، من أشعار المغفور له، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مدخل إلى الثقافة الشعبية ومفرداتها، النقد، جمع الشعر من مصادره الأصلية، الإعلام والشعر النبطي، فن الإلقاء الشعري».

ومن أهداف البرنامج، إعداد الطلاب للتعامل بفعالية وكفاءة مع الموروثات الشعرية والأدبية، في خضم التطورات التي يشهدها العالم، وذلك حفاظاً على موروث الوطن والأجداد. إلى جانب منحهم المقدرة الكافية على فهم المصطلحات والمفاهيم الأدبية المستخدمة في مجال الشعر النبطي، وإعدادهم ليكونوا قادرين على الكتابة الشعرية الصحيحة بأوزانه المختلفة.

يشار إلى أن أكاديمية الشعر تقدم برنامجاً شاملاً وديناميكياً، يؤهل المنتسب للحصول على (شهادة اجتياز) في مجال الشعر العربي، كما أنه يدمج المناهج الشعرية المتعددة باستخدام أحدث وسائل التعليم، من خلال دراسة حالة الشعر وتحليله، من أجل تسهيل دخول الطلبة إلى الساحة الشعرية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز