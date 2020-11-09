كتب بـ 10 دراهم للتشجيع على القراءة

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

في مبادرة نوعية، أطلق الكاتب أحمد علي مؤسس دار حروف للنشر والتوزيع، بيع كتب مميزة بسعر 10 دراهم فقط، للتشجيع على القراءة.

وفي لقاء «البيان» بالكاتب قال: أطلقت هذه المبادرة من معرض الشارقة للكتاب أولاً، وذلك بعد ظروف الجائحة، والتي دفعت الكثير إلى اللجوء إلى الكتب الإلكترونية، حيث طغت بشكل كبير على الكتب الورقية، كما أن النسخ الإلكترونية أسعارها أقل، فخفضنا أسعار الكتب الورقية، لنشجع على العودة لاقتنائها، وهدفنا الأول والأساسي، أن نزيد نسبة القراء في الوطن العربي.

وبسؤالنا عن الإصدارات المتوفرة، قال: الإصدارات الموجودة نسخ من عام 2018 إلى عام 2020، وهي تجمع ما بين كتب التنمية والروايات والقصص والشعر والنصوص، حيث اخترنا الكتب من عدة مجالات متنوعة، وقدمناها للقارئ بالمعرض.

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