رحيل عامر الحزيمي.. يُلبس «التواصل الاجتماعي» ثوبها الأسود

المصدر: دبي ـ غسان خروب

لم تكد الساحة الفنية الخليجية تصحو من صدمة رحيل الكاتب والسيناريست البحريني فريد رمضان، حتى أفاقت، أمس، على خبر رحيل الفنان الكويتي عامر الحزيمي، صاحب شخصية «موضي علف»، ليخلف رحيله حزناً واسعاً، حيث ارتدت معظم حسابات نجوم الخليج ثوباً أسود حداداً على رحيل الحزيمي، الذي يقف على عتبة الـ 62 عاماً، حيث كان يعاني الراحل من أزمة صحية تسببت في وفاته.

بصمة لافتة تركها الحزيمي في دفاتر الدراما الكويتية والخليجية، وهو الذي سلك منذ بداية مسيرته الفنية، درب الكوميديا، ونجح في الوقوف أمام الفنان الراحل عبد الحسين عبد الرضا، حيث لا يزال الناس يذكرون مشاهده في مسلسل «الحيالة» الذي بث في 2003، ويعد من أشهر أعماله الدرامية، حيث جسد فيه شخصية «موضي علف»، تلك التي اتسعت شهرتها لتغطي جنبات المنطقة العربية أجمع. مسيرة الحزيمي، لم تكن قاصرة على «الحيالة» فقد اتسعت لتشمل أعمالاً مسرحية ودرامية أخرى، من بينها مسلسل «4X4» وكذلك «الأخ صالحة» و«صوتك وصل»، و«عماكور»، و«أوراق منسية» و«زارع المشموم»، والأمر كذلك ينسحب على المسرح، الذي قدم على خشبته «أبطال المدينة»، و«بيت العمدة»، و«شنينة أم السحورة».

رحيل الحزيمي، كان موجعاً لرفاقه النجوم الذين نعوه بكلمات مؤثرة على حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي، حيث كتبت الفنانة شيماء سبت على «تويتر»: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الأخ والصديق والفنان الكويتي عامر الحزيمي، من أشهر أدواره شخصية موضي علف في مسلسل الحيالة.. الله يرحمك ويغفر لك ويعفو عنك يا أطيب قلب ويغمد روحك الجنة»، في حين كتب الفنان عبد الله بو شهري: «عامر الحزيمي في ذمة الله.. الله يرحمك ويغفر لك.. إنا لله وإنا إليه راجعون»، أما الإعلامية الكويتية مي العيدان، فكتبت على صفحتها في «انستغرام»: «انتقل إلى رحمة الله الفنان عامر الحزيمي الشهير بموضي علف، والذي انطلق فنيّاً من مسلسل الحيالة مع الفنان عبد الحسين عبد الرضا.. الله يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. لا تبخلوا عليه بالدعاء، فالدعاء رزق للميت».

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