تمديد مهلة الترشيح لجائزة أمناء مكتبات المدارس

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة الإمارات للآداب والمجلس التنفيذي لإمارة دبي، عن تمديد المهلة لترشيحات جائزة أمناء المكتبات المدارس حتى 14 مارس 2021، على أن يتم الإعلان عن الفائزين وتسليم الجوائز في يونيو 2021.

وأوضحت إيزابيل أبو الهول (الحاصلة على وسام الإمبراطورية البريطانية)، الرئيسة التنفيذية وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب، أن قرار التمديد يأتي في إطار الجهود الرامية للتقليل من الصعوبات التي يفرضها الوباء، وقالت: لقد اتخذنا هذا القرار لنسهم في التقليل من الصعوبات الهائلة التي يعمل أمناء المكتبات في ظلها نتيجة للوباء. نعلم أن بعض المكتبات المدرسية قد تم إغلاقها مؤقتاً أو تم تقييد وصول الأطفال إليها، وعلى الرغم من أن أمناء المكتبات يقدمون خدمات جليلة، ربما من خلال أدوار أخرى في المدارس، إلا أنهم سيظلون دائماً يؤدون دورهم الأساسي، الذي يتخطى كل التوقعات، والمتمثل في تشجيع القراءة وغرس محبتها في نفوس الصغار. بل إن دورهم غدا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

وقد تقدم للجائزة هذا العام أكثر من 120 مرشحاً من جميع أنحاء دولة الإمارات العربية المتحدة، وهو أكبر عدد من المشاركات يتم تلقيه على الإطلاق. ويمكن للمديرين، والطلاب، والمسؤولين وأولياء الأمور، وأي من الأشخاص المعنيين بالمكتبات المدرسية ترشيح أمناء المكتبات، وكذلك تقبل الجائزة الترشيحات الذاتية.

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