60 فيلماً في «منصة الشارقة للأفلام»

المصدر: الشارقة - البيان

تستعد مؤسسة الشارقة للفنون لافتتاح الدورة الثالثة من مهرجانها السينمائي «منصة الشارقة للأفلام»، وذلك في الفترة ما بين 14 نوفمبر وحتى 21 نوفمبر 2020، حيث ستقدم المنصة ما يزيد على 60 فيلماً من مختلف أنحاء العالم تتنوع ما بين الروائي والقصير والتجريبي، والتي سيجري عرضها على الإنترنت، إضافة إلى ثلاثة مواقع في إمارة الشارقة، وهي: سينما سراب المدينة، مبنى الطبق الطائر، سينما سيتي آيماكس في مول زيرو 6. وتقام أول عروض الأفلام التي ستقدمها المنصة، يوم السبت الموافق 14 نوفمبر في سينما سراب المدينة بمنطقة المريجة بالشارقة، في تمام الساعة الـ 7 مساءً، حيث سيجري عرض الفيلم الفائز بمنحة إنتاج الأفلام القصيرة «في زمن الثورة» للمخرجة سهى شقير، وفيلم «بؤرة الزلزال» من إخراج هوبرت ساوبر، والذي يعرض للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط.

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