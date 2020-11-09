جلسة لـ«جائزة اتصالات لكتاب الطفل»

المصدر: الشارقة - البيان

استضاف معرض الشارقة الدولي للكتاب، في دورته الـ 39، جلسة نظمها المجلس الإماراتي لكتب اليافعين لأعضاء لجنة تحكيم جائزة اتصالات لكتاب الطفل، التي يشرف على تنظيمها المجلس، وترعاها شركة اتصالات، تناول فيها المتحدثون أبرز الملامح المشتركة التي جمعت الأعمال المرشحة لدورة الجائزة الـ 12.

وشهدت الجلسة مشاركة كلّ من الروائية نورة النومان، والناشرة سلوى شخشير، ورسّام كتب الأطفال سنان حلاق، والدكتور عبد الرحمن بوعلي، وأدارتها إيمان محمد تنفيذي أول البرامج والجائزة لدى المجلس الإماراتي لكتب اليافعين.

واستهلت الروائية نورة النومان حديثها في الجلسة بالقول: «المتعة شرط أساسي في كتب اليافعين، وللأسف، يبدو أنها آخر ما يعتني به الكاتب والناشر في منطقتنا العربية».

من جهتها أشارت الناشرة سلوى شخشير، إلى وجود صعوبات تجّلت في كثرة عدد الكتب التي كانت بين يد اللجنة.

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