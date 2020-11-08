وفاة الأديب الإماراتي محمد صالح القرق

المصدر: البيان الإلكتروني

توفي اليوم "الأحد"، الأديب الإماراتي محمد صالح القرق، عن عمر يناهز الـ84 عاماً.



ونعى مسؤولون ومثقفون الراحل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، واصفين الراحل بالقامة الثقافية الإماراتية، والموسوعة المتنقلة.

وقالت وزيرة الثقافة والشباب نورة الكعبي، عبر حسابها في "تويتر": " فقدنا اليوم الأديب محمد صالح القرق... قامة وطنية ثقافية... كان حاضراً فاعلاً في المشهد الثقافي ومساهماً في إثراء المكتبة الوطنية... نسأل الله أن يرحم الفقيد رحمة واسعة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن القرق من مواليد دبي عام 1936، وله العديد من الكتابات التي أثرت الساحة الثقافية ونشرت عبر صفحات الصحف والمجلات، وتعد ترجمته لرباعيات الخيام في كتاب موسوعي ضخم ضم الرباعيات باللغات الفارسية والعربية والفرنسية والإنجليزية، أبرز أعماله، إلى جانب كتاب ضم مقالاته التي اعتاد أن ينشرها بعنوان "غيض من فيض".

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