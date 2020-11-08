«حمدان بن محمد لإحياء التراث» يدشن الإصدار الثاني من «السنع»

المصدر: الشارقة - البيان

دشن مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، الإصدار الثاني لكتاب «السنع» لعبدالله حمدان بن دلموك، وذلك في جناح المركز بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور لافت من زوار المعرض وممثلي وسائل الإعلام والمهتمين بهذا النوع من الكتب التي ترسخ التراث والعادات والتقاليد في إطار خاص من نوعه، بما يعزز من قيم المجتمع للحفاظ على العادات الإيجابية.

وقام عبدالله حمدان بن دلموك، الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، بتدشين الطبعة الثانية لكتاب «السنع»، والتوقيع على نسخ الكتاب للحضور الذين حرصوا على اقتناء هذه الطبعة التي تتميز هذه المرة على احتوائها على اللغة الفصحى مقابل اللغة العامية الإماراتية، وذلك لإيصال هذه العادات إلى أكبر شريحة من القراء العرب، ونظراً للإقبال على النسخة الأولى التي تم الاستعانة بها في المدارس والمؤسسات المجتمعية بوصفها مرجعاً للحفاظ على الثقافة المحلية وصونها على المدى الطويل. وأكد بن دلموك، بحديثه لوسائل الإعلام على هذه المناسبة، أن التراث والعادات تتطور وتتكيف مع مستجدات العصر بما نعيشه من متغيرات ربما تغير بعض الأمور التي نقوم بها في المناسبات والتواصل مع بعضنا البعض، لكن التراث لا يمكن أن يتغير، وهو المفهوم الذي نسعى للتأكيد عليه في هذا الإصدار الذي يأتي من أجل أبنائنا والأجيال القادمة لغرس أمور يجب أن يحافظوا عليها تتوافق مع العادات المجتمعية وتعزز من الهوية وتمنحهم جانباً متفرداً. وكشف بن دلموك، انه بصدد إطلاق كتاب جديد في النسخة المقبلة من معرض الشارقة للكتاب.

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