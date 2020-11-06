«مكتبة» تختتم برنامجها السنوي «العودة إلى المدارس»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت «مكتبة» بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي برنامجها السنوي «العودة إلى المدارس لعام 2020/2021»، والذي اشتمل على سلسلة من الورش والفعّاليات التربوية والتثقيفية الافتراضية المخصصة للطلبة والمعلمين من مختلف المدارس الحكومية والخاصة والمراكز التعليمية في إمارة أبوظبي.

واشتمل البرنامج على 24 فعّالية وورشة صباحية ومسائية تم بثها عبر تطبيق «تيمز»، والتي صممت لتلبي تطلعات واحتياجات جميع الطلبة من مختلف المستويات والمراحل التعليمية، من رياض الأطفال وحتى الثانوية العامة. وقد نجحت هذه الفعّاليات في استقطاب أكثر من 500 معلّم وطالب من مختلف المدارس الحكومية والخاصة، بالإضافة إلى الجمعيات الخيرية والمراكز التعليمية المخصصة لأصحاب الهمم.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «حرصنا من خلال برنامج العودة إلى المدارس على تشجيع الطلبة للاستعداد للعام الدراسي، لإدراكنا أنّ البداية تشكل محطة مهمة للطلبة وأولياء الأمور والكادر التعليمي، بخاصة أنّ العودة إلى المدارس هذا العام كانت مختلفة بسبب الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم، لذا ارتأينا تقديم مجموعة من الورش الافتراضية لشحذ همم الطلبة ومنحهم الطاقة الضرورية للبدء بالعالم الدراسي بنشاط».

وأضاف: «الهدف من برنامج العودة إلى المدارس هو تشجيع الأطفال على القراءة والاطّلاع والبحث، وتثقيفهم في عدد من الموضوعات الهامة مثل الإسعافات الأولية، وكيفية التعامل مع المواد الخطرة، وأهمية تناول الطعام الصحي، والأمن السيبراني وغيرها. كما يهدف البرنامج إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات التعليمية التابعة للدائرة، وتدريب المعلمين على عدد من الجوانب الهامة في المنظومة التعليمية».

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