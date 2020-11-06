«ناشئة الشارقة» تستثمر شغف الشباب افتراضياً

المصدر: الشارقة - البيان

انطلاقاً من حرصها على استثمار شغف منتسبيها في الأعمار من 13 إلى 18 عاماً، وتنمية معارفهم والارتقاء بخبراتهم، تُطلق ناشئة الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، خلال شهر نوفمبر الجاري، مجموعة من البرامج الافتراضية المنوّعة التي تُقَدّم عن بُعد، عبر منصات الاتصال المرئي.

وتتيح ناشئة الشارقة للناشئة والشباب ضمن المرحلة العمرية المحددة، فرصة الانتساب إليها والانضمام إلى برامجها التي تساعدهم على اكتشاف مواهبهم وتنميتها من خلال تعلم مهارات جديدة في مجالات مختلفة، وذلك عبر الموقع الإلكتروني WWW.shjyouth.ae، وتعبئة استمارة الانتساب والتسجيل.

وتضم قائمة البرامج للشهر الجاري برنامجاً بعنوان «فنون العرائس»، ويشمل ورشاً متخصصة في فنون العرائس وخيال الظل والراوي، وبرنامج «مثّل أمام الكاميرا»، الذي يساعد المشاركين على تعلم طرق التمثيل أمام الكاميرا، وفنون الإلقاء والأداء الصوتي التعبيري، وبرنامج «صناعة الفيلم» الذي يساعد المشاركين على تحويل الفكرة إلى فيلم قصير يستمتع الجمهور بمشاهدته.

كما توفر ناشئة الشارقة برامج ممتعة مثل برنامج «روبوكب سميوليشن» الذي يقدم عبر منصة تعليمية بطريقة جاذبة، ويطور المشاركون من خلاله مهاراتهم في التفكير الحسابي وبرمجة الخوارزميات لأداء مهام معينة. كما تشمل البرامج التدريب على تصميم روبوتات متحركة وبرمجتها في «برنامج فيكس الافتراض».

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