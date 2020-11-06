«فنون الطهي في أبوظبي» تعود بتجارب طعام رائعة

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، في الأول من نوفمبر الجاري، المهرجان السنوي المخصص لتجارب تناول الطعام «موسم فنون الطهي في أبوظبي»، والذي يستمر حتى 15 ديسمبر المقبل.

ويسلط «فنون الطهي» بالدرجة الأولى على العاصمة الإماراتية كوجهة عالمية للاستمتاع بتجارب تناول الطعام من مختلف المطابخ والمناطق عبر تقديم برنامج منوّع من تجارب الطعام التفاعلية والمميزة، مع الالتزام بكافّة معايير السلامة.

ويواصل المهرجان في عامه الثاني جهوده للارتقاء بتجربة العملاء في مختلف مناطق الإمارة من خلال برنامج متنوع يمتد على مدى ستة أسابيع، ويسلط الضوء على ابتكارات الطهاة الموهوبين المقيمين في أبوظبي، وقوائم الطعام محدودة الإصدار والعروض الحصرية والمسابقات التفاعلية.

ويحرص برنامج موسم فنون الطهي في أبوظبي على توسيع فعالياته هذا العام من خلال التعريف بمجموعة من أصحاب المواهب المتميزة عالمياً في إعداد أشهى أطباق الطعام والمشروبات، حيث يتضمن الجزء الأخير من فعالية سلسلة طاولة الشيف الشهيرة. كما يقدّم البرنامج الكثير من الفرص الجديدة لاستكشاف فنون الطهي، وتجارب تحضير القهوة والحلويات ومجموعة من أسرار مجال المأكولات والمشروبات.

رؤية

وقال علي حسن الشيبة، المدير التنفيذي لقطاع السياحة والتسويق في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي: «يُعد موسم فنون الطهي في أبوظبي جزءاً من رؤية دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي الهادفة إلى مواصلة تطوير منظومة الضيافة في الإمارة. وتتميّز نسخة هذا العام من المهرجان بفعاليات مميزة من تجارب المأكولات والمشروبات تستقطب عشّاق النكهات الشهية من كافة أنحاء الدولة. ومع استمرار التحضيرات لاستقبال الزوّار الدوليين إلى الإمارة من جديد، نحن نحرص على الالتزام بكافّة إجراءات السلامة والصحّة العالمية لضمان تجارب ممتعة وآمنة حيث تجتمع نخبة من أمهر الطهاة من حول العالم لتحضير أشهى الأطباق في أبوظبي».

قوائم طعام

ويتضمن موسم فنون الطهي في أبوظبي نسخة جديدة من برنامج طاولة الشيف يحمل اسم «أطباق بلمسات فنية»، حيث يبتكر عشرة طهاة مميزين قوائم طعام محدودة الإصدار يتألف كلّ منها من خمسة أطباق تجمع بين المذاق الشهي واللمسات الفنية الجذابة. وتشارك العديد من المطاعم في تقديم قوائم الطعام الحصرية خلال الحملة التي تستمر ستة أسابيع مثل ركن المأكولات الفرنسية المتوسطية في مطعم إل بي إم، ومطعم هاكاسان في إطار احتفالاته بالذكرى السنوية العاشرة لافتتاحه، ومطعم فيلا توسكانا الشهير بتقديم أطباق الطعام المستوحاة من إبداعات ليناردو دافنشي، ومطعم لي جيانغ احتفاء بفن الرسم بالألوان المائية الياباني.

خيارات

وخلال المهرجان، ستقدم كافة المطاعم المشاركة في سلسلة طاولة الشيف قوائم طعام تتكون من خمس وجبات تتضمن خيارات نباتيةً وغير نباتية تعكس اللمسة الفنية لهذه المطاعم. ومن المتوقع أن تزيد الفعاليات الفنية من تميز تجربة تناول الطعام في جميع المطاعم، والتي بدورها ستمنح زوارها تجربةً حسيةً جديدة.

وتشهد نسخة هذا العام من موسم فنون الطهي إطلاق ميرزام، العلامة المحلية الرائدة في إنتاج الشوكولاتة، لإصدار محدود من الحلويات المعدة خصيصاً لهذه المناسبة في متجر العلامة في قصر الحصن. وتقدم العلامة تشكيلة فناجين القهوة التي صممتها الفنانة الإماراتية موزة مطر خصيصاً لهذه الفعالية.

ومن ناحيتها، قالت كيثي جونستون، رئيسة قسم الشوكولاتة في مصنع ميرزام للشوكولاتة: «هناك ارتباط وثيق بين تحضير القهوة والثقافة الإماراتية، وتتعدد الوصفات بين عائلة وأخرى، إلا أن كلا منها يتميز بجودة عالية وخلطات مبتكرة. لقد قمنا باستخدام وصفة عائلية حصلنا عليها من إحدى العائلات في أبوظبي، وبادرنا بصنع قهوة أبوظبي الغنية بالتوابل وإضافات الشوكولاتة والزعفران والورد والهيل وأجود أنواع البن».

وتمتد تجارب الطعام المميزة خلال موسم فنون الطهي إلى جزيرة ياس، الوجهة الأولى للترفيه والتسلية في الإمارة، حيث سيسلط موسم نكهات ياس الذي يمتد من 8 إلى 28 نوفمبر الجاري الضوء على باقة من أشهى الأطباق. ويشارك في الفعالية أكثر من 40 مطعماً عصرياً من خلال تقديم قوائم طعام مكونة من ثلاثة أطباق مقابل 99 أو 129 أو 149 درهماً إماراتياً للشخص. في حين تتيح منافذ المطاعم المشاركة لزوارها تذوق أشهى المأكولات والمشروبات المكسيكية من مطعم أميرجوز، بالإضافة إلى البرجر وإبداعات كرايزي شيك من مطعم بلاك تاب، مع أشهى الأطباق اليابانية من مطعم ماتسو المطل على المناظر الطبيعية الخضراء لملعب ياس لينكس.

كما سيحظى الجيل الجديد من المدونين في مجال الطعام على فرصتهم للتألق أيضاً، حيث يبحث القائمون على موسم فنون الطهي في أبوظبي عن محبي التصوير الموهوبين في مجال الطعام للمشاركة في تحدي تصوير الطعام. وفي الوقت نفسه، ستتيح هذه التجربة لصناع المحتوى إطلاق العنان لإبداعهم، وكتابة محتوى مميز بعد الاطلاع على أجمل صور الأطعمة، وغيرها من الصور الإبداعية أثناء تحضير الوجبات في المطبخ أو بعد تقديمها على المائدة. وستُعرض القائمة النهائية خلال فعالية خاصة أثناء احتفالية موسم الطهي التي تستمر لستة أسابيع.

ولرواد المهرجان الباحثين عن الكنوز المخفية، يمكنهم الاستمتاع بلعبة تفاعلية للفوز بجوائز تقدمها مطاعم الأصيلة الرائدة في الإمارة، كما ستتيح أشهر متاجر الحلويات في المدينة الفرصة للزائرين لتناول أشهى الأطباق. ويتعاون موسم فنون الطهي مع العديد من الشركاء، مثل برنامج ماريوت بونفوي، ولونلي بلانيت، وتطبيق زوماتو، وبروكلين كريمري.

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