روبرت كيوساكي: التثقيف المالي ينبغي أن يكون إلزامياً في المدارس

المصدر: الشارقة - البيان

أكد الكاتب روبرت كيوساكي، مؤلف أكثر الكتب مبيعاً «الأب الغني، والأب الفقير»، أنه لن يغير شيئاً في كتابه، إذا كان سيكتبه مرة ثانية اليوم بعد 25 عاماً، موضحاً أن السبب الذي يدفع القراء للعودة إلى كتابه والاستفادة منه، هو غياب منهج التثقيف المالي، الذي ينبغي أن يكون إلزامياً ضمن المدارس.

جاء ذلك خلال جلسة افتراضية أقيمت يوم أمس، على منصة «الشارقة تقرأ»، أدارها براندي سكوت، مقدم البرامج في إذاعة «دبي آي»، ضمن فعاليات الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب.

وأوضح روبرت كيوساكي، أن لحظة الإلهام جاءته، عندما سأل أستاذه عن موضوع المال في الصف الرابع الابتدائي: «الكثير من المعلمين، ومنهم أبي الفقير، الذي كان أكاديمياً، يتعاملون مع موضوع المال على أنه شر مطلق، لكن الحقيقة والواقع، هو أننا جميعاً نستخدم النقود، سواءً كنا فقراء أم أغنياء، أصحاب شركات أو موظفين، حكومات أو أشخاص».

ونوه كيوساكي، أحد أفراد الجيل الرابع من اليابانيين المهاجرين إلى الولايات المتحدة، والمولود في هاواي، بأن والده لم يستطع أن يُشبع فضوله حول سبب فقرهم، وكيف يمكنه أن يصبح غنياً، ويكسب الكثير من النقود، لكن والده نصحه بالتحدث إلى والد صديقه، الذي كان رائد أعمال، والذي يجسد شخصية «الأب الغني» في الكتاب.

وأضاف: «تعلمت من والد صديقي، أن أكون ملماً بالميدان المالي ومصطلحاته، وحين سألني المصرف عن بياناتي المالية، عندما تقدمت بطلب للحصول على قرض للالتحاق بالجامعة، استطعت إقناع الإداريين العاملين في المصرف، وهو السبب ذاته الذي جعل المصارف توافق على إقراضي 300 مليون دولار في عام 2008، خلال الأزمة المالية العالمية والركود الاقتصادي».

وتناول كيوساكي «رباعية التدفق النقدي للرجل الغني»، وهي الطريقة التي شرح بها «الأب الغني»، العناصر الأربعة التي تشكل عالم الأعمال، وهي: الموظف، والشركة الصغيرة، والشركة الكبيرة، والمستثمر، وقال: «هناك أربعة أنواع من الناس، وإذا أراد الإنسان أن يكون ناجحاً في عالمنا اليوم، فعليه محاولة الانتماء إلى أكثر من فئة في الوقت ذاته، فمن الجيد للموظف، أن يصبح مستثمراً أيضاً».

وتعاون كيوساكي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في كتابين، ونشر أكثر من 30 كتاباً، وأعرب عن نيته مواصلة الكتابة، بقوله: «أنهيت كتابة آخر كتبي (عائدات غير محدودة: فن عدم دفع الضرائب باستخدام الديون)، الذي حاولت فيه أن أُبسط أفكار الكاتب ريتشارد بوكمينستر فولر، مؤلف كتاب (المسار الحاسم)، وأفكار الكاتب الأمريكي جي إدوارد غريفين، مؤلف كتاب (مخلوق جزيرة جيكيل)، ولن أتوقف عن الكتابة أبداً».

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز