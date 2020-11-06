متحف تفاعلي يجمع التعليم والترفيه للعائلات والأطفال في دبي

المصدر: دبي - البيان

افتتحت منصة الترفيه التفاعليّة الرائدة woo-hoo! أبوابها رسميّاً في دبي، اليوم، لتُقدم للأطفال وعائلاتهم مزيجاً سلساً من التعليم والاكتشاف واللعب والإثارة، مع اتباع كافة الإجراءات الاحترازية المعتمدة، حفاظاً على الجمهور.

وتُعَد woo-hoo! متحفاً تعليمياً تفاعلياً على أحدث طراز للأطفال، وتقع في منطقة القوز بدبي، مقابل موقع Xstrike الشهير. وترحّب وجهة الترفيه بالأطفال وتَعِدهم بقضاء ساعات لا تُنسى من المرح في 10 صالات تستضيف عروضاً تفاعلية مُصمّمة لإثارة فضولهم وخيالهم وابتكارهم مع تقديم أهداف تعليمية شائقة؛ بينما يَعِد مقهى The Nest مرتاديه بتذوُّق أطيب أنواع القهوة الأصيلة والمرطبات المنعشة.

وتكفل woo-hoo! للأطفال وأسرهم الاستمتاع بتجارب هادفة ومُسلّية تقوي الروابط بينهم أثناء أنشطة ومغامرات تُنمّي المهارات، وتشجع التعبير الإبداعي والتفكير النقدي، بما يسهم في تعزيز نمو الطفل، انسجاماً مع النظرية التربوية التي تؤكد أن اللعب والمشاركة والتفاعل هي الطريقة الفُضلى للتعلم.

وتتضمن woo-hoo! برامج وفعاليات إضافية بما في ذلك أماكن مخصصة للأهل، ومواقع تخييم وغير ذلك من المرافق الترفيهية التي تم تصميمها لتلبية توقعات العائلات في دبي.

وأكد فريق woo-hoo! أن الأولوية القصوى هي سلامة العائلات والأطفال، ولذلك يتّبع فريق العمل الإجراءات الاحترازية المعتمدة بما في ذلك قياس درجة الحرارة، وتحديد عدد الزوار عند بوابات الدخول، وتركيب أجهزة تعقيم اليدين والتباعد الجسدي بمقدار مترين، وإلزام ضيوف woo-hoo! الذين تزيد أعمارهم على أربع سنوات بارتداء الكمامات في جميع الأوقات، إلى جانب تشجيع الدفع/ الحجز المسبق عبر الإنترنت، تجنباً للازدحام.

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