زياد طارق يستعرض آليات نجاح الأعمال باستخدام استراتيجيات وسائل التواصل

المصدر: الشارقة - البيان

استضافت فعاليات اليوم الثاني من الدورة الـ 39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، خبير الوسائط الرقمية، زياد طارق، في جلسة افتراضية، نظّمتها محطة التواصل الاجتماعي عبر منصة «الشارقة تقرأ»، أطلع خلالها الجمهور على أهمية الاستراتيجيات التي ينتهجها المقبلون على إطلاق أعمال جديدة، في تحقيق أهدافهم ونجاح أعمالهم.

وحول أبرز الاستراتيجيات التي تسهم في نجاح الأعمال، أوضح طارق أن معرفة توجهات الأسواق، وحاجتها إلى المنتج، بالإضافة إلى متابعة المنافسين، ومعرفة قوتهم وقدراتهم، فضلاً عن توظيف أساليب الدعاية والإعلان، تعتبر من الركائز الأساسية في استراتيجيات وسائل التواصل الاجتماعي.

وحدد طارق 8 خطوات لتطبيق استراتيجية ناجحة، تقود مسيرة العمل على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، لافتاً إلى ضرورة تحديد الأهداف التي تخدم المنتج، كحاجة الأسواق والأفراد إليه، والوصول إلى أسواق جديدة وعملاء جدد، واعتماد خطوات واضحة لتحقيق الأهداف.

وبيّن أن معرفة حاجات الناس وتوجهاتهم، تأتي من ضمن الخطوات الثمانية، وذلك لكونها تسهل من سرعة تقبلهم للمنتج، خاصة إذا كان جديداً، كما أن معرفة أصحاب الأعمال المنافسين وجودة منتجاتهم، يدخل ضمن الخطوات اللازمة لنجاح العمل.

وأضاف خبير وسائط التواصل الاجتماعي، أن الإلمام بمختلف وسائل التواصل الاجتماعي، وتوظيفها في الترويج للمنتج، يعتبر إحدى الخطوات التي تسهم في نجاح العمل، شريطة انتقاء الأساليب الترويجية الجاذبة للأصحاب الحسابات والنشطين عليها، بالإضافة إلى ابتكار محتوى جذاب على وسائل التواصل اجتماعي.

وشدد على أهمية إنشاء حسابات للعلامة التجارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وابتكار أفكار نوعيّة ورياديّة، وذلك لزيادة فرص عدد المتابعين والفاعلين على هذه الوسائل، إلى جانب عدم إغفال موضوعية الأهداف التي يتم وضعها في العموم، والمدة الزمنية اللازمة لتحقيقها.

ولفت طارق إلى أن تفعيل حسابات العمل على وسائل التواصل الاجتماعي، يلعب دوراً كبيراً في نجاح المنتج المعروض، ويتطلب ذكاءً وحنكة في تحويل زوار الحسابات الخاصة بالعمل أو المنتج، إلى عملاء فاعلين ونشطين، ممن يشاركون أصدقاءهم وزملاءهم معلومات المنتج عبر وسائط التواصل الإلكترونية.

وبيّن في نهاية الجلسة، أن توسيع نطاق عمل وسائل التواصل الاجتماعي، لتشمل كلاً من فيسبوك، وتويتر، وإنستغرام، وسناب شات، ولينكد إن، ويوتيوب، بنتريست، تعتبر واحدة من الأسباب المهمة في رواج المنتج ونجاح العمل، وتحقيق التنافسية في الأسواق، لا سيما إذا اختار أصحاب المنتج، أسلوب نشر التعليقات الملهمة والابتكارية على تلك الوسائل، للترويج لمنتجهم، واستقطاب عملاء جدد.

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