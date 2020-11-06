المجمّع الثقافي يستقبل طلبات التسجيل في برنامج الإقامة الفنية حتى 15 الجاري

المصدر: أبوظبي - البيان

أكدت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي استمرار التسجيل في الدورة الثالثة من برنامج المجمّع الثقافي للإقامة الفنية لموسم 2021 لغاية 15 نوفمبر الجاري، والتي تقام في مقر المجمّع الثقافي بأبوظبي.

ويستقطب برنامج الإقامة الفنية، الذي يمتد على مدى ستة أشهر، ويمثل منصة لصقل مهارات الفنانين المحترفين، وتعزيز قدراتهم الفنية، المحترفين من الإماراتيين والمقيمين في الدولة، حيث يوفر استوديو وموارد فنية متخصصة لتدريبهم، كما يُمكّن البرنامج الفنانين من إنتاج وعرض الأعمال الفنية داخل المجمّع الثقافي، والتي توفر لهم فرصة ثمينة لتعزيز حضورهم بالمشهد الفني المحلي والعالمي.

ويُشار إلى أنه سيتم اختيار عشرة فنانين من بين المتقدمين، من خلال لجنة مختصة، ليتمكنوا من الالتحاق ببرنامج المجمّع الثقافي للإقامة الفنية، حيث ستبدأ الإقامة الفنية خلال الفترة الأولى من 25 يناير 2021 إلى 20 يونيو 2021، أو في الفترة الثانية من 25 يونيو 2021 إلى 20 يناير 2022.

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