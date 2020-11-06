سلطان بن أحمد يزور جناحي شرطة الشارقة ومركز «تريندز» في «الشارقة للكتاب»

زار الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة للإعلام، جناح القيادة العامة لشرطة الشارقة، وجناح «مركز تريندز للبحوث والاستشارات»، المشاركين في الدورة الحالية الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، حيث كان في استقباله عدد من الضباط بشرطة الشارقة ومسؤولو المركز.

وخلال الزيارة اطلع على الكتب والإصدارات التي يعرضها جناح شرطة الشارقة، الذي يحتوي على العديد من الإصدارات لمركز بحوث شرطة الشارقة وأكاديمية العلوم الشرطية بالشارقة، فضلاً عن الإصدارات الخاصة بإدارة الإعلام والعلاقات العامة.

وقال الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، إنَّ معرض الشارقة الدولي للكتاب في دورته الحالية يؤكد دوره الريادي في نشر الثقافة والمعرفة، متمنياً مواصلة نشر ثقافة القراءة واقتناء الكتاب من خلال هذا المعرض الذي يثبت كل عام أنه من أنجح المعارض على مستوى العالم.

مشيداً بحرص القيادة العامة لشرطة الشارقة على التواجد الدائم في معرض الكتاب ورفد المكتبة الأمنية بكل ما هو جديد وحديث في مجالات تخصصها، لإثراء معارف زوار جناح شرطة الشارقة بالأبحاث والدراسات الأمنية المتميزة والتي تعود بنتائج إيجابية لدعم المنظومة الأمنية وترسيخ ثقافة البحث العلمي بين المتخصصين على مستوى الدولة والوطن العربي.

دراسات

واطلع الشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، خلال زيارته جناح «تريندز» على أحدث إصداراته العلمية من كتب وسلسلة الدراسات العلمية المتخصصة في القضايا الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية. وأثنى على مستوى إصدارات والقضايا التي تناقشها، كونها تواكب التطورات الإقليمية والدولية في المجالات كافة.

كما زار جناح «تريندز» كل من اللواء سعيد الرزي الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة، وأحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

وكان في استقبالهما أحمد محمد الاستاد، رئيس قطاع البحث العلمي، المستشار العلمي لمركز «تريندز»، الذي أوضح لهما طبيعة الأنشطة البحثية والعلمية التي يركز عليها المركز، والفلسفة العلمية التي ينطلق منها. وقد أشادا بالدور الذي يقوم به مركز «تريندز» في تحليل التطورات والأحداث، وبمستوى إصداراته البحثية والعلمية فعالياته كافة من مؤتمرات وندوات علمية.

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