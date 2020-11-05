هيئة الشارقة للكتاب تبحث سبل تعزيز التعاون مع السويد

استقبل أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، أمس، السفير السويدي في الإمارات هنريك لاندر هولم، وافتتحا معرض صور «أصحاب الهمم وإمكانية الوصول»، الذي يستضيفه جناح مملكة السويد المشارك في فعاليات الدورة الـ 39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وبحث العامري على هامش افتتاح المعرض فرص العمل المشترك، والتعاون مع السفير السويدي.

مؤكداً أن رؤية معرض الشارقة الدولي للكتاب تستند إلى رؤى وتوجهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الداعية إلى بناء علاقات متينة بين مختلف بلدان العالم.

وفي كلمة افتتح فيها المعرض، قال السفير السويدي هنريك لاندر هولم: «يكشف المعرض قصصاً إنسانية متفردة لأشخاص من ذوي الإعاقة بالسويد، ودولة الإمارات، ورغم أن تجارب العديد من البلدان تمثل نموذجاً رائداً للاهتمام بهذه الفئة من المجتمع، إلا أن أصواتهم لا تزال غير مسموعة بالقدر الكافي الذي يستحقونه، فأردنا إظهار روح الإيجابية والإصرار بداخلهم، وإلقاء الضوء على قدراتهم، عبر عرض نماذج حقيقية، قدمت الكثير بحياتها».

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