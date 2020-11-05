مشاركة جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم

المصدر: (دبي - البيان)

تشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم في الدورة 39 لمعرض الشارقة، وقال المستشار إبراهيم محمد بوملحه، مستشار صاحب السمو حاكم دبي للشؤون الثقافية والإنسانية رئيس اللجنة المنظمة للجائزة، إن الجائرة تحرص على المشاركة في هذا المعرض الكبير بصفة دائمة، باعتباره واحداً من أهم معارض الكتب التي تقام في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط، ويحظى باهتمام رسمي وشعبي وإعلامي كبير، وتقام على هامشه العديد من الفعاليات الثقافية والأدبية والندوات وغيرها من الفعاليات الأخرى، واستضافة العديد من الشخصيات الأدبية والثقافية والفكرية.

وتشارك جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم بمجموعة كبيرة من إصداراتها المتميزة التي بلغت الـ 134 إصداراً في مجال الدراسات القرآنيّة والدراسات المتعلّقة بالسنّة النبويّة، ودراسات السيرة النبويّة، والدراسات الفقهيّة، وسلسلة الثقافة الإسلاميّة، والتراجم والأعلام والإعجاز العلمي وغيرها كما وستقوم الجائزة بعرض (14) عنواناً جديداً.

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