مؤتمر يرصد تطلعات بيت شعر بالأقصر

المصدر: الأقصر- البيان

بعد مرور خمس سنوات على افتتاح بيت الشعر بالأقصر، أقام البيت مؤخراً مؤتمر «اليوم الواحد»، الذي جاء تحت عنوان «خمس سنوات في مسيرة بيت الشعر بالأقصر - آفاق وتطلعات»، بحضور عدد كبير من الشعراء والمثقفين و المتابعين لنشاطاته. بدأ المؤتمر بجلسة افتتاحية، تحدث فيها الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر مرحباً بالحاضرين من الشعراء والمثقفين الداعمين لمسيرة بيت الشعر، مؤكداً حرص بيت الشعر بالأقصر أن يسير على الدرب بمنتهى الشفافية والموضوعية، واستطرد القباحي: مع انتهاء نشاطات بيت الشعر بالأقصر في عامها الخامس، منذ افتتاحه بمبادرة كريمة من سمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمّد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة، حرصنا دائماً على أن يكون واجهة مشرقة ومشرفة وساعية إلى عودة الريادة والتميز إلى الشعر العربي، ليكون في واجهة المشهد الإبداعي والثقافي المعبر عن حضارة الأمة وتميزها وناطقاً بقيمها الوطنية والإنسانية الهادفة إلى الخير والجمال، ومع تطلعنا إلى استكمال مسيرتنا في مناخ أكثر اكتمالاً وأرحب تفاعلاً ولاستجلاء ورصد مواطن النجاح والتفوق فيما أنجزناه والتعرف أيضاً على ما يمكن أن يكون طموحاً لم يتحقق وآمالاً لم يسعنا الوقت أو الجهد للوصول إليها.

وفي بيت شعر الخرطوم قدمت تجارب جديدة بمنتدى الثّلاثاء، حيث انعقد ببيت الشّعر، كما تعوّدَ الرّواد من الشّباب المتطلّع للإبداع في مجال الشعر، وقد تميّزَ بالتّجارب الجديدة اللّافتة، التي تبشّرُ بمستقبل مشرق، وقد شاركهم من الكبار الشّاعر الطبيب ناشد العوض والشّاعرة المخضرمة الدكتورة سميرة الغالي.

كما أقيمت دورة لتعليم العروض في بيت شعرالقيروان موجهة للجمهور من جميع الأعمار، ولا قت إقبالاً من الجنسين كباراً وصغاراً، ويهدف البيت من خلال الدورة إلى تدريب الراغبين في تعلم فنون الشعر، وصقل المواهب وتشجيعها، ما يسهم في ثبات أركان فن الشعر العربي لدى المواهب الشابة والصاعدة، ويكفل بقاء الشعر قوياً ومتألقاً ومحققاً لرؤية بيوت الشعرفي الوطن العربي.

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