«التربية والتعليم» تستعرض مبادراتها في المعرض

المصدر: الشارقة - البيان

تشارك وزارة التربية والتعليم بفعاليات الدورة 39 لمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وتتضمن مشاركة الوزارة في معرض الشارقة الدولي للكتاب منصة تستعرض من خلالها عدة مبادرات نوعية كانت الوزارة قد أطلقتها سابقاً وتتماشى مع طبيعة التعليم في المرحلة الراهنة .

ومن بينها «التعليم الذكي طريق للابتكار والارتقاء» التي تهدف إلى زيادة استخدام الطلبة وأولياء الأمور بوابات التعلم الذكي من أجل الارتقاء بمستوى التعليم في دولة الإمارات وتخريج جيل مبتكر متطور متمكن من مهارات القرن الواحد والعشرين كما تقدم منصة الوزارة تعريفاً للجمهور عن جائزة القائد المؤسس التي تسعى إلى ترسيخ فكر ورؤية المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه.

وتستعرض منصة الوزارة مشاركة طلبة المدرسة الإماراتية في تحدي القراءة العربي بهدف تشجيع القراءة لدى الطلبة إلى جانب استعراض مبادرة «كتاب الخمسين» لدعم ورعاية الطلبة في مجال الكتابة القصصية؛ بالتعاون مع الأرشيف الوطني والمؤسسات الثقافية في الدولة.

وأكدت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي الوكيل المساعد لقطاع الرعاية والأنشطة أن المعرض يعد فرصة مثالية لتعزيز مهارات الطلبة المعرفية وتكريس القراءة لديهم كنهج مستدام وذلك عبر الاستفادة مما يتيحه المعرض من فعاليات ثقافية تحاكي مختلف مشارب الثقافات والعلوم والمعارف.

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