9 إصدارات جديدة من دار «روايات»

المصدر: الشارقة - البيان

تطل دار روايات للنشر إحدى شركات مجموعة كلمات للنشر على جمهور الأدب والمعرفة بتسعة إصدارات جديدة لعدد من كبار الكتّاب العرب والأجانب.

وذلك خلال مشاركتها في الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب. وتتنوّع إصدارات الدار الجديدة بين حقول الرواية والدراسات والشعر والقصة، يبرز منها كتاب «جوهرة المراصد» للشاعر البحريني قاسم حدّاد، الذي يروي فيه سير عدد من الشخصيات الأدبية التي تقاطع معها في حياته، راسماً صوراً أدبية لنجيب محفوظ، ومحمود درويش وسليم بركات وآخرين.

فيما تقدّم الدار رواية «وبر الأحصنة» للكاتبة الليبية نجوى بن شتوان، التي تناولت فيها جدلية وجود الإنسان وتكوينه ونشأته، وطبيعة الحياة الاجتماعية في ليبيا.

وتشمل قائمة الإصدارات كتاب «الرجل الذي يعرف الإنجليزية» للكاتب الإماراتي أحمد أميري، إلى جانب المجموعة الشعرية الأولى للشاعر السعودي عبد الله الناصر التي تحمل عنوان «اللحاق بالرمل»، والمجموعة القصصية «بيت» للكاتب السعودي أحمد الحقيل.

فيما تطرح الدار رواية «تمثال دلما» للمؤلفة الإماراتية ريم الكمالي، وهي طبعة جديدة ومنقّحة من الرواية ذاتها التي نالت جائزة الشارقة للإبداع عام 2018، وكتاب الدراسات «ما بعد الأغنية» للأديب والناقد السعودي أحمد الواصل الذي يأتي في سياق مشروعه لدراسة الغناء الخليجي.

وتقدم الدار الجزء الثاني من الرواية الشهيرة «حكاية الجارية» للكاتبة الكندية الفائزة بجائزة البوكر البريطانية للعام 2019 مارغريت آتوود، بعنوان «العهود»، في الوقت ذاته أصدرت الدار رواية «ضوء الحرب» للمؤلف والشاعر الكندي مايكل أونداتجي.

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