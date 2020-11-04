«ناشئة الشارقة» تعلن الفائزين في معرض «الفن للجميع»

المصدر: الشارقة - البيان

أعلنت «ناشئة الشارقة»، التابعة لمؤسسة «ربع قرن» لصناعة القادة والمبتكرين، عن اللوحات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في معرضها الافتراضي الأول «الفن للجميع»، وذلك مساء أمس الأول، ضمن فقرات برنامج أماسي على تلفزيون الشارقة.

وأوضحت الشيخة عائشة فهد المعلا، تنفيذي إعلام في ناشئة الشارقة، أن نتائج تصويت الجمهور للأعمال المشاركة في المعرض، أسفرت عن فوز العمل الفني «جنيات في قرية الأشباح» للمشاركة حمدة علي سعيد، بالمركز الثالث، وذهب المركز الثاني للعمل الفني «حيثما تطلق الحروف»، للمشاركة شمّا عدنان، أما المركز الأول فحصده العمل الفني «أمل دافئ» للمشاركة إسراء محمد.

وقالت فاطمة محمد مشربك، مدير ناشئة الشارقة بالإنابة: «حرصنا من خلال معرض»الفن للجميع«على إتاحة الفرصة للهواة ومتذوقي الفن من مختلف فئات المجتمع والموهوبين من ذوي الإعاقة، لعرض إبداعاتهم الفنية وتعزيز ثقافة التعبير بالفن في أوقات الأزمات، وأن نتخطى حدود الزمان والمكان لنصل إلى أكبر عدد ممكن من الناشئة والشباب في إمارة الشارقة وعلى مستوى كافة إمارات الدولة».

وتوجهت مشربك، بالشكر لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وقرينته الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على دعمهما اللامحدود ومتابعتهما الحثيثة لناشئة الشارقة.

كما توجهت بالشكر للفنانة التشكيلية الدكتورة نجاة مكي والفنان خليل عبدالواحد لمشاركتهما في تقييم أعمال المشاركين وإثراء الجلسة الحوارية التي أقيمت ضمن الفعاليات المصاحبة للمعرض، إضافة إلى توجيه الشكر إلى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون الراعي الإعلامي الرسمي للمعرض، وجميع المبدعين الذين شاركوا بإبداعاتهم الفنية.

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