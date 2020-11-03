حبيب الحبيب يطمئن جمهوره على صحته

المصدر: دبي ـ غسان خروب

«في عيني اليمنى من القطرات بستان، وفي عيني اليسرى جفاف السنين»، بهذا التعبير خاطب الفنان السعودي حبيب الحبيب جمهوره ومحبيه الذين راقبوا تطورات حالته الصحية، بعد اضطراره لدخول مستشفى ابن رشد التخصصي للعيون، في العاصمة السعودية الرياض، حيث خضع الحبيب لعملية جراحية في عينه اليسرى.

وكان الحبيب، بطل مسلسل «واي فاي» قد طمأن جمهوره على صحته، عبر مقطع مصور نشره على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، أكد فيه خضوعه للعملية الجراحية في عينه. وقال: «أجريت عملية مع البروفيسور الدكتور محمد متعب، جزاه الله كل خير، وطمأنني بأن كل الأمور بخير..»، وطلب الحبيب من جمهوره الدعاء له، ولقيت تغريدته تلك الثناء والدعاء من الجمهور.

المرض لم يكن الوحيد الذي تربص بطريق الفنان الحبيب الذي بدأ مسيرته الفنية في مسلسل «طاش ما طاش»، فقد أصابته أخيراً شائعة «القبض عليه»، من قبل السلطات السعودية، وذلك بتهمة الترويج لإحدى الشركات «غير الموثوق بها»، ليتصدر اسمه شبكات التواصل الاجتماعي، بعد تعرضه لانتقادات من روادها، في حين لم يصدر عن الفنان الحبيب تأكيد أو نفي لهذه الشائعة.

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