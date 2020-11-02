مشاركات نوعية وإصدارات قيمة للمؤسسات الثقافية في «الشارقة للكتاب»

المصدر: دبي - البيان

يعد معرض الشارقة الدولي للكتاب الذي يقام خلال الفترة بين 4 و14 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة، فرصة للمؤسسات والهيئات المعنية بالشؤون الثقافية والتراثية للتواصل مع الجمهور عبر إصداراتها القيمة التي تسهم في الارتقاء بوعي القراء. وقد أعلنت عدة جهات ثقافية مشاركتها في دورة هذا العام من المعرض.

الأرشيف الوطني

تأتي مشاركة الأرشيف الوطني في معرض الشارقة الدولي للكتاب بوصفه تظاهرة ثقافية كبرى، ومنارة للثقافة، ونافذة يطل منها زوار المعرض والمشاركون فيه من رواد الثقافة والمهتمين بتاريخ دولة الإمارات العربية المتحدة على الدور الذي يؤديه الأرشيف الوطني في مجال توفير البحوث والخدمات المعرفية المتكاملة، وعلى أحدث إصداراته المتخصصة.

وأشاد الأرشيف الوطني بالتحدي الذي يبديه معرض الشارقة للكتاب من أجل استدامة الفعل الثقافي في الدولة؛ إذ ينعقد في هذه المرحلة في ظل سلسلة من الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة الزوار والمشاركين.

ويطلق الأرشيف الوطني في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020 ثلاثة إصدارات بمضامين تاريخية موثقة تُعنى بتاريخ الإمارات، وأول هذه الإصدارات: كتاب «يوميات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك» الذي جاء في خمسة مجلدات. وأما الإصدار الثاني، فهو بلغة برايل، وهو كتاب «زايد من التحدي إلى الاتحاد». والإصدار الثالث «معجم أسماء الأماكن والمواقع في دولة الإمارات العربية المتحدة جغرافياً.. وتاريخ».

الناشرون الإماراتيون

تشارك جمعية الناشرين الإماراتيين في الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، وتقدم عبر مشروع «منصّة» الذي أطلقته العام الماضي 9 ناشرين سيعرضون 103 عناوين من مختلف الحقول الإبداعية والعلمية والبحثية.

تراث الإمارات

يقدم نادي تراث الإمارات هذا العام عدداً من الإصدارات الحديثة، التي تتناول تاريخ دولة الإمارات وتراثها وهويتها الوطنية، إضافة إلى أربعة من دواوين الشعر النبطي الجديدة.

مركز تريندز

يشارك «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» في معرض الشارقة الدولي للكتاب 2020، وذلك بمجموعة متميزة من الإصدارات العلمية التي تضم الكتب والسلاسل العلمية «اتجاهات استراتيجية» و«اتجاهات اقتصادية»، التي تغطي العديد من المجالات، السياسية والأمنية وحركات الإسلام السياسي.

أكاديمية الشعر

تستعرض أكاديمية الشعر في جناحها في القاعة رقم (3) عشرات الإصدارات، منها 23 إصداراً جديداً خاصاً بمعرض الشارقة الدولي للكتاب، وهي إصدارات متخصصة في النقد والشعر والموروث الشعبي والأدب والتاريخ.

كلمات

تقدّم دار «كلمات» المتخصصة في نشر وتوزيع كتب الأطفال واليافعين باللغة العربية، 6 إصدارات جديدة، خلال مشاركتها في فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، تتضمن كتباً موجهة للأطفال وأخرى لليافعين.

حيث تقدم للأطفال «حارة الطيب» للكاتبة اللبنانية سحر نجا محفوظ ورسوم أليخاندرو هيريرياس سيلفيا، و«دوار الشمس» للكاتبة اللبنانية أمل ناصر ورسوم فادي فاضل.

إضافة إلى أول ترجمة عربية لكتاب «قلم ملالا العجيب» للمؤلفة ملالا يوسفزاي الحاصلة على جائزة نوبل للسلام ورسوم كيراسكوت، وترجمة سمر محفوظ براج، والترجمة العربية الأولى لكتاب «الحياة على ضفاف النهر» بقلم ورسوم الكاتب والفنان رامباروس جها وترجمة سمر محفوظ براج، الذي تم إنتاجه باستخدام الطباعة اليدوية بتقنية الشاشة الحريرية على ورق مصنوع باليد.

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