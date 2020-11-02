«جمر» باكورة إصدارات وليد عثمان في «الشارقة للكتاب»

المصدر: دبي ـ البيان

«بين رهانات خائبة ومصائر شتى صادمة»، تتأرجح أحداث رواية «جمر» للزميل وليد عثمان، رئيس قسم المنوعات في صحيفة الخليج، والتي تعد باكورة إصداراته الأدبية، والتي أعلن عن نيته توقيعها خلال فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي ينطلق غداً الأربعاء، حيث يصف عثمان روايته بالقول إن أحداثها تلتقي في أكثر من منعطف، بطريقة تقود إلى نهايات لا تتشابه إلا في بؤسها، ويقول:

«في أحداث الرواية، يشتعل أكثر من جمر، وتشتبك خطوط التيه، والعشق والتجارة باسم الدين والوطن، حاصدة قلوباً وأرواحاً لا تدرك ما تشتهي، وإن بلغته لا تهنأ به»، ويضيف:«الخيبات في «جمر»، وإن بدت فردية، فهي تلّخص مرحلة ما من محيط أكبر تحترق فيه أحلام وتضيق الجغرافيا، على اتساعها، بأهلها، فيسكنون غربة أبدية، وهذه الخيبات أيضاً تصح على أكثر من جيل، لا يهوّن منها أمل يلوح كل فترة، لكنه هو الآخر مراوغ ينتهي بمن يتبعه في جمر، لا ينتهي». يذكر أن رواية جمر صادرة عن دار صفصافة المصرية للناشر محمد البعلي.

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