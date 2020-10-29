هيئة الشارقة للآثار تنظم محاضرة حول المخطوطات الإسلامية

المصدر: الشارقة - البيان

نظمت هيئة الشارقة للآثار محاضرة افتراضية بعنوان «المخطوطات الإسلامية، أدواتها وتقنياتها والمواد المستخدمة فيها»، تحدث فيها الدكتور حسن علي حسن، اختصاصي ترميم المخطوطات، بكلية الآثار- جامعة عين شمس.

حيث جاء تنظيم المحاضرة ضمن سلسلة المحاضرات العلمية الأسبوعية المتخصصة التي تنظمها الهيئة في إطار نشر الوعي بترميم وصيانة الآثار، وتجاوز عدد الحضور 180 مُشاركاً من المُهتمين بالمخطوطات الإسلامية والمعنيين بالآثار عموماً من داخل الدولة وخارجها.

وأعرب المحاضر في بداية حديثه عن تقديره لجهود هيئة الشارقة للآثار في الحفاظ على الآثار والتعريف بأهميتها ومكانتها، وتقدم بالشكر لها على استضافتها له في هذه المحاضرة.

وتطرق المحاضر إلى أهمية وقيمة الورق الإسلامي الذي كان سائداً في سابق الأيام، والخاص بالمخطوطات، وشرح مكونات وكيفية صناعته، والمواد والتقنيات التي تدخل فيه، والأحبار المستخدمة في المخطوطات، وآليات التغليف والتجليد، بالإضافة إلى المواصفات والتركيبات التي كتبت باللغة الأصلية كاللغة العربية، وغيرها من الأدوات والتقنيات بما يسهم في التوضيح لعمليات كيفية تركيب هذه المواد.

ولفت الدكتور حسن علي حسن، إلى أن هناك فجوة لنحو 6 إلى 7 قرون ماضية، تكاد تكون غير معروفة حتى للمتخصصين في موضوعات المخطوطات الإسلامية، حيث تنقصهم معرفة المصادر الأصلية للمخطوطات من مواصفات وتركيبات، ومن ثمَّ جاءت هذه المحاضرة بمحاولة توضيحية للمختصين والمهتمين والباحثين، عن كيفية تركيب هذه المواد، ومن المعلوم أن الفهم الجيد للمخطوطات يعني القدرة على الحفاظ عليها وترميمها.

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