«زايد للكتاب» تشارك في برنامج معرض «فرانكفورت»

المصدر: أبوظبي - البيان

اختتمت جائزة الشيخ زايد للكتاب مشاركتها في البرنامج الافتراضي لمعرض فرانكفورت الدولي للكتاب، والذي أقيم خلال الفترة من 14 وحتى 18 أكتوبر تحت شعار «كلنا معاً الآن»، حيث قامت الجائزة بتنظيم جلستين افتراضيتين لتسليط الضوء على عدد من القضايا التي تهم القطاع الأدبي في العالم العربي.

وفي هذا الإطار، قال الدكتور علي بن تميم، أمين عام جائزة الشيخ زايد للكتاب، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية: «نحن سعداء بالمشاركة السنوية لجائزة الشيخ زايد للكتاب في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، وإن كانت بشكل افتراضي هذا العام، حيث تستمر جائحة كورونا في فرض التحديات والقيود على القطاع الأدبي وغيره من القطاعات، ويجب علينا العمل معاً لتخطي هذه القيود وتحول التحديات إلى فرص لتحقيق مصلحة جميع العاملين في هذا القطاع».

كما نظّمت الجائزة في 16 أكتوبر جلسة افتراضية ثانية بالتعاون مع مؤسسة ليتبروم الثقافية الألمانية، تحت عنوان «أدب الطفل بين العالم العربي وأوروبا»، والتي شاركت فيها الكاتبة الفلسطينية-الأمريكية ابتسام بركات، الفائزة بجائزة الشيخ زايد للكتاب 2020 عن فرع «أدب الطفل والناشئة».

والكاتبة الألمانية كيرستن بون الحائزة عدداً من الجوائز في أدب الطفل والناشئة، وأدار الحوار المستعرب الألماني وعضو مؤسسة ليتبروم الثقافية د. ستيفان ميلتش. تمحورت الجلسة حول التحديات والقيود التي تواجه الكتّاب المختصين بأدب الطفل، وكيفية طرح المواضيع المتعلقة بالمشهد العالمي اليوم بشكل يتناسب مع الأطفال ويرسم صورة إيجابية للعالم من حولهم.

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