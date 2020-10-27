أصوات مميزة في بيت شعر القيروان

المصدر: القيروان - البيان

نظمت أمسية شعرية في بيت شعر القيروان، بمشاركة الشاعرة فاطمة عكاشة، والشاعرين ياسين الطنفوري، وجلال حمودي. ويعتبر الشعراء الثلاثة من الأصوات الشعرية الشابّة المميّزة المتمسّكة بالتفعيلات الخليلية لنصوص حداثية، افتتحت القراءة الشاعرة فاطمة عكاشة، ثم ألقى الشاعر جلال حمّودي مجموعة من قصائده.

وفي بيت شعر الخرطوم نظمت ندوة ثقافية بمناسبة إصدار كتاب «الطبيعة عند المتنبي» للعلامة الراحل عبد الله الطيب المجذوب، بالتعاون مع مؤسسة عبد الله الطيب الوقفية.

ونظمت الندوة في جامعة الخرطوم، بتشريف وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي بروفيسورة انتصار صغيرون الزين، ومديرة جامعة الخرطوم بروفيسورة فدوى عبد الرحمن، وجرزلدا الطيب زوجة مؤلف الكتاب الراحل عبد الله الطيب، وعدد كبير من الأدباء والأكاديميين.

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