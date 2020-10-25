«الشارقة للقرآن الكريم» تتوسّع لتصل إلى المستمعين حول العالم

المصدر: الشارقة - البيان

حرصاً منها على الوصول إلى المستمعين في مختلف أنحاء العالم، وضعت إذاعة القرآن الكريم من الشارقة التابعة لهيئة الشارقة للإذاعة خطة إعلامية متكاملة للتوسّع تتمثل في الحضور عبر كبرى المواقع والمنصات المتخصصة في مجال (البودكاست) على شبكة الإنترنت منها: التيلغرام، والبودكاست، وأنغامي، إلى جانب تطبيقات الإذاعات العربية والأجنبية المختصة.

وتسعى الإذاعة من خلال هذه الخطة التي تقودها إدارة الإعلام الرقمي إلى تقديم محتوى متميّز يهدف إلى تحويل الصوتيات إلى مرئيات بشكل مشوّق ولافت للمشاهدين والمستمعين، ضمن قوالب وتصاميم جاذبة تلعب دوراً في طرح العبارات القرآنية وعرض برامج قصص الآيات وقراءات الذكر الحكيم بأسلوب جديد ومبتكر عبر وسائل التواصل.

وستركّز الإذاعة في حملتها على برامجها الجديدة «حلقات التحفيظ»، و«قرّاء الإمارات»، و«قرّاء الشارقة»، الذي تم تصويره في مساجد الدولة خلال فترة انتشار فيروس كورونا المستجد، حيث تحرص الهيئة على إظهار مختلف إجراءات السلامة والوقاية والتدابير الاحترازية التي تتخذها المساجد أثناء الصلاة على صعيد تباعد المصلين والأئمة، في الوقت ذاته سيتم تصوير الأطفال في برنامج حلقات التحفيظ من منازلهم مع تسليط الضوء على استمراريتهم ومتابعتهم لحلقات التحفيظ من خلال البرامج المتخصصة في التواصل المرئي عن بُعد.

إلى جانب ذلك تنظّم الإذاعة مسابقات قرآنية للجمهور، كما وستبث فواصل دينية مميزة جديدة من إنتاجها بشكل مباشر عبر أثيرها مباشرة على منصة الفيديو (اليوتيوب) والتي ستشتمل على مشاهد مصوّرة ومناظر طبيعية تُظهر جماليات وثراء معالم إمارة الشارقة، في أعمال إبداعية ذات طابع إخراجي متميّز يحمل بصمة فريق الإذاعة بالتعاون مع الجهات ذات الاهتمام المشترك منها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ودائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة.

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