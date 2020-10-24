روّاد الأدب والفكر العالمي في ضيافة «الشارقة للكتاب 39»

المصدر: الشارقة - البيان

سيكون جمهور الثقافة على موعد مع نخبة من الكتّاب والشعراء والمفكرين الأجانب، خلال فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة» خلال الفترة من 4 وحتى 14 نوفمبر الجاري في مركز إكسبو الشارقة.

برنس إيا

روبرت كيوساكي

ويحلّ على الحدث الثقافي الأبرز في المنطقة المحاضر العالمي في تطوير الذات الأمريكي برنس إيا، الذي يعتبر واحداً من المؤثرين عبر مواقع التواصل الاجتماعي لما قدمه من مقاطع مصورة ملهمة في العديد من القضايا المجتمعية شاهدها أكثر من 3 مليارات شخص حول العالم، يرافقه المؤلف ورائد الأعمال الأمريكي روبرت كيوساكي، صاحب الكتاب الشهير «الأب الغني والأب الفقير»، الذي يعد أحد الكتب الأشهر في مجال التمويل الشخصي، إلى جانب العديد من المؤلفات منها «من سرق معاشي؟» وكتاب «الزيف».

يان مارتيل

في الوقت ذاته سيحاور الجمهور المؤلف الكندي يان مارتيل صاحب رواية «حياة باي»، التي مكّنته من الفوز بجائزة مان بوكر الأدبية العريقة في العام 2002، والتي ترجمت لفيلم سينمائي حصد شهرة واسعة ونال أربع جوائز أوسكار، إلى جانب أعمال أخرى منها كتاب «101 رسالة لرئيس الوزراء»، و«الذات» وغيرها.

ويستضيف المعرض الروائي والمؤرخ الفرنسي جيلبرت سينويه، الذي يمتلك في رصيده الإبداعي ما يزيد على 30 رواية ومقال وسيرة ذاتية يتناول في معظمها العالم العربي، أبرزها العمل الروائي «ابن سينا والطريق إلى أصفهان»، ورواية «المصرية» التي تروي تاريخ مصر في القرن الثامن والتاسع عشر، ورواية «الصقر» التي يتطرق من خلالها إلى الحديث عن شخصية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

ويشارك في الحدث هذا العام المؤلف البريطاني إيان رانكين الذي يعتبر أحد أكثر كتّاب الروايات البوليسية مبيعاً حول العالم، والفائز بالعديد من الجوائز المرموقة أبرزها جائزة إدغار الان بو، وجائزة الخنجر الذهبي التابعة لرابطة كتّاب الجريمة في بريطانية أربع مرات، كما يستضيف المعرض مؤلفة كتب الأطفال الإيطالية إليزابيتا دامي، صاحبة سلسلة «جيرونيمو ستيلتون وثيا ستيلتون» التي ترجمت لأكثر من 49 لغة وبيع منها نحو 180 مليون نسخة.

لانغ ليف

وعلى صعيد الشعر، يستضيف الحدث الشاعرة والروائية النيوزلندية لانغ ليف، مؤلفة العديد من الأعمال الأكثر مبيعاً حول العالم والحائزة على جائزة «زمالة تشرشل»، وجائزة «تشويس»، كما حققت روايتها «الفتيات الحزينات» شهرة واسعة حول العالم، وتحدثت عنها كبرى الصحف والمجلات المتخصصة، كما تحلّ الشاعرة الكندية من أصول لبنانية نجوى ذيبان ضيفاً على المعرض، لتعرّف الجمهور المحلي على مسيرتها الإبداعية وقصائدها المتنوعة.

نيل باسريشا

شاشي ثارور

ميهير بووس

ويشارك الكاتب الكندي نيل باسريشا، والمؤلف والناشر الأمريكي مايكل أنديرلي، ومن روسيا الدكتور جينادي جورياتشكين، أحد أبرز المستشرقين، المتخصِّص في التنمية الاجتماعية والسياسية في مصر ودول عربية أخرى، والكاتب والطبيب والباحث ياسر عقل، إلى جانب الكاتب السياسي الهندي الدكتور شاشي ثارور، ومواطنه الروائي رافيندر سينغ، يرافقهم من المملكة المتحدة المؤلفة كيت موس، وريتشارد أوفيندين، والمؤلفة والمؤرخة ميراندا مالينز، والكاتبة المتخصصة في الشؤون السياسية والمجتمعات متعددة الأعراق ياسمين اليبهاي-براون، والكاتب والصحفي ميهير بووس.

كيمبرلي جونز

ويستضيف المعرض من الولايات المتحدة الأمريكية الروائية والمخرجة كيمبرلي جونز، والروائي تيم ويستوفر، فيما يشارك من لبنان المؤلف اللبناني ناجي بختي، ومن إسبانيا الروائيان أليكس شيكو وفلورنسيا ديل كامبو، يرافقهم من إيطاليا الكاتب الروائي كارلو لوكاريلي، ومن باكستان أويس خان.

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