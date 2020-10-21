«الشارقة للكتاب» يستضيف نخبة من الأدباء والمفكرين في دورته الـ39

المصدر: الشارقة - البيان

تستضيف فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب هذا العام تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، نخبة من الأدباء والكتّاب والمفكرين العرب، من المبدعين في مجالات وحقول أدبية وثقافية متنوعة، يقدمون سلسلة من الجلسات والحواريات، تقام (عن بُعد)، طيلة أيام الحدث، الذي يقام خلال الفترة من 4 وحتى 14 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وسينظّم المعرض جميع المحاضرات والورش المرافقة هذا العام (افتراضياً)، من خلال «منصة الشارقة تقرأ»، انسجاماً مع الإجراءات الاحترازية، التي تتخذها دولة الإمارات للحد من انتشار فيروس «كورونا» (كوفيد 19) المستجد، وفي الوقت نفسه ستبقى أبواب المعرض مفتوحة أمام زوّاره من عشّاق الكتاب، للوصول إلى عناوينهم المفضلة وزيارة دور النشر، التي ستحضر خلال انعقاد المعرض.

وتضم قائمة الضيوف هذا العام الروائي الجزائري واسيني الأعرج، الحائز عديد الجوائز الأدبية المرموقة، منها جائزة الشيخ زايد للكتاب- الآداب عام 2007، والذي اختيرت روايته «حارسة الظلال» (دون كيشوت في الجزائر)، ضمن أفضل خمس روايات صدرت بفرنسا.

ويحلّ على المعرض الروائي المصري أحمد مراد، أحد الأصوات اللافتة في مجال الكتابة الخيالية والفنتازيا، والذي يمتلك العديد من الأعمال، التي لاقت أصداء كبيرة لدى جمهور القرّاء، أشهرها رواية «الفيل الأزرق»، التي تحولت إلى عمل سينمائي شارك فيه نخبة من النجوم المصريين.

ومن مصر أيضاً تشارك القاصّة منصورة عز الدين، التي اختيرت من بين أفضل 39 كاتباً عربياً تحت سنّ الأربعين ضمن مهرجان بيروت الأدبي في دورته الـ39، ووصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية (البوكر) عن عملها «وراء الفردوس».

كما يحلّ على الحدث الكاتب والروائي الكويتي مشعل حمد، الذي صدرت له روايتا «بقايا مدينة» و«لربما خيرة».

وسيكون جمهور الأدب والثقافة على موعد مع الشاعر والأكاديمي العراقي محسن الرملي، الذي يمتلك ما يزيد على عشرين إصداراً متنوعاً بين القصة والشعر والرواية والمسرح.

ومن الكويت يحلّ ضيفاً كاتب المسلسلات التلفزيونية والإذاعية الإعلامي أحمد الرفاعي، الذي يمتلك أربع روايات وأسهم في كتابة العديد من الأعمال التلفزيونية والإذاعية.

ويشارك هذا العام الكاتب والأكاديمي الدكتور سعيد السيابي، صاحب كتاب «فصل في كتاب حوارات الحارة العُمانية: دردشة إلكترونية في الثقافة العُمانية»، وكتاب «توظيف الأدب الشعبي في النصّ المسرحي الخليجي»، وغيرها.

كما يستضيف المعرض المؤلفة والمخرجة لينا خوري المتخصصة في علوم التواصل والمسرح، وصاحبة العمل المسرحي «حكي نسوان»، إلى جانبها الكاتبة البحرينية دلال عبد الله يوسف مؤلفة «دلال المشاعر»، و«ترانيم دلال»، و«قفص مريم».

وتحلّ على الحدث الكاتبة والصحفية البحرينية ليلى المطوع، التي صدر لها رواية «قلبي ليس للبيع» إلى جانب العديد من سيناريوهات الأعمال التلفزيونية.

ويستضيف المعرض هذا العام نخبة من الشخصيات الثقافية الإماراتية، حيث سيكون الجمهور على موعد مع الروائي والشاعر والناقد الإماراتي سلطان العميمي، الذي ينظم الشعر الفصيح والشعر النبطي، وصاحب روايتي «ص. ب 1003» و«غرفة واحدة لا تكفي»، بالإضافة إلى ثلاث مجموعات قصصية هي: «الصفحة 79 من مذكراتي» و«تفاحة الدخول إلى الجنة» و«غربان أنيقة».

وتحل ضيفة على المعرض، الشاعرة والروائية والقاصّة فاطمة سلطان المزروعي الفائزة بجائزة العويس لأفضل عمل إبداعي وثقافي للعام 2013 عن روايتها «كمائن العتمة»، إلى جانب جائزة الشيخة شمسة بنت سهيل للأدب والثقافة للعام 2013.

وتشارك في المعرض الروائية فتحية النمر، عضو اتحاد كتّاب وأدباء الإمارات، التي صدر لها مجموعة من الأعمال منها «للقمر جانب آخر»، و«النافذة والحجاب»، و«سيف» وغيرها من الأعمال.

كما يحلّ ضيفاً على المعرض الروائية نادية النجار الحائزة جائزة معرض الشارقة الدولي للكتاب عن روايتها «ثلاثية الدال»، وجائزة العويس للإبداع في دورتها الـ26 عن فئة أفضل كتاب لأدب الطفل لأبناء الإمارات عن قصة «أصوات العالم».

وسيكون جمهور المعرض على موعد مع الروائية والقاصّة إيمان اليوسف، صاحبة المجموعة القصصية «وجوه إنسان»، و«طائر في حوض الأسماك»، و«بيض عيون».

كما يستضيف المعرض الدكتورة رحاب الكيلاني، الكاتبة والأكاديمية صاحبة العديد من المؤلفات في مجال الرواية والسيناريو والقصة والدراسات الأكاديمية.

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