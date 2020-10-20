«رواق الفن» تناقش الفنون البصرية الإماراتية مع عدد من قادة المؤسسات الفنية الرائدة

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي عن اختتامه لسلسلة الفعاليات الفنية الافتراضية الناجحة «تقصي: أرشيفات ولقاءات»، باستضافة جلسة نقاشية افتراضية تجمع ستة من قادة المؤسسات الفنية والثقافية في دولة الإمارات، احتفاءً بإطلاق الأرشيف الرقمي لمعرضه الافتتاحي «في الموقع»، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر المقبل.

وتدير مايا أليسون، رئيسة القيّمين الفنيين لدى جامعة نيويورك أبوظبي والمدير التنفيذي لرواق الفن، وبانة قطان، القيّمة الفنية المساعدة بمنحة من باميلا ألبير في متحف الفن المعاصر بشيكاغو، حواراً خاصاً يتناول كيفية تنمية المنظومة الفنية بمشاركة مؤسسي ستة من أكثر المؤسسات الثقافية شهرة في دولة الإمارات، إلى جانب المتاحف، والبينالي، والمعارض الفنية.

وستتضمن الجلسة النقاشية مشاركة أنطونيا كارفر، مؤسسة مركز جميل للفنون، ومنيرة الصايغ، القيّمة الفنية المستقلة والمؤسسة المشاركة لمنصة 101، ورامي فاروق مؤسس «ترافيك» و«ساتلايت»، إلى جانب الشيخ سلطان سعود القاسمي المؤسس لمؤسسة بارجيل للفنون، وسني رهبار الشريك المؤسس لغاليري «الخط الثالث». حيث ستدور المحادثة حول تجاربهم كمؤسسين، منذ البداية وحتى الآن، وحول كيفية تحديد أين يمكن للمؤسسات الجديدة أن تحدث فرقاً.

وستعقد الجلسة يوم الثلاثاء، 3 نوفمبر المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات، تحت عنوان «تقصي: البداية»، حيث تأتي الفعالية بنهج جديد، يطلب فيه من الجمهور أن يكون جزءاً من المناقشة من خلال شاشة مشتركة، حيث سيجتمع المؤسسون والجمهور معاً للتطرق إلى أسئلة منها «لماذا أسست منظمة فنية؟»، و«كيف نتصرف بشكل مختلف مع الإدراك المتأخر، ماذا سنفعل الآن؟»، وسيتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات أصغر مع أحد المؤسسين بعد مناقشة أولية، ليعودوا ويجتمعوا مجدداً في نهاية الجلسة النقاشية لمشاركة أفكارهم والنتائج التي توصلوا إليها.

كما ستشهد الفعالية إطلاق الأرشيف الرقمي للمعرض الافتتاحي لرواق الفن «في الموقع»، وهو الأرشيف الرقمي العاشر والأخير من سلسلة «تقصي: أرشيفات ولقاءات».

وتم افتتاح معرض «في الموقع: المعرض الافتتاحي» للمرة الأولى في نوفمبر 2014، وتضمن هذا المعرض أعمالاً لفنانين إماراتيين وعالميين، واتخذ من حرم جامعة نيويورك أبوظبي موقعاً له. وسيتاح للجمهور فرصة الوصول إلى كتيب المعرض والصور الخاصة به من خلال الأرشيف الرقمي.

ومن جانبها، قالت مايا أليسون: «لقد بدأنا سلسلة تقصي استجابة للتحديات التي فرضتها جائحة «كوفيد 19»، والتي تمثلت بإغلاق المعارض في شتى أنحاء العالم. ولكن من ناحية أخرى، كانت فرصة مهمة لنا للاجتماع مع الفنانين والقيّمين الذين عملنا معهم على مر السنين في معارضنا الـ 11 الماضية. والآن، فإننا نصل إلى نهاية هذه السلسلة، وأتطلع إلى المزيد من التعاون مع زملائي بشأن ما يمكننا القيام به في المستقبل».

وأضافت: «عندما تم افتتاح رواق الفن في عام 2014، لم تكن المؤسسة الفنية الوحيدة التي تهدف إلى إنشاء قطاع ثقافي حيوي، حيث تم افتتاح مؤسسات فنية أخرى في العقد السابق، محدثين تأثيراً مضاعفاً في دبي والشارقة، والآن نرى أثراً مماثلاً في أبوظبي.

وفي عام 2005، انطلق غاليري الخط الثالث الأسطوري في منطقة القوز التي لم تكن معروفة في ذلك الوقت بدبي، وكان رائدها المؤسسان سني رهبار وكلوديا سيليني، وعمر سيف غباش.

كما أسس رامي فاروق ترافيك ولاحقاً ساتلايت، فيما أسس الشيخ سلطان سعود القاسمي مؤسسة بارجيل للفنون في الشارقة عام 2010 والتي تقع بجانب مركز مرايا للفنون. وفي عام 2014، عند افتتاح رواق الفن، تقدم معرض آرت دبي بقوة مع أنطونيا كارفر (المؤسس المشارك لمجلة بدون)، لكن مركز جميل للفنون، الذي افتتحته عام 2018، كان في ذلك الوقت يومض في عينيها».

وتابعت أليسون: «اليوم، تشارك معنا القيّمة الفنية المستقلة منيرة الصايغ، والتي أسست بالشراكة مع غيث عبدالله منصة 101، وهي منصة جديدة تسعى إلى دعم منظومة فنية مستدامة وأخلاقية. كل هذا يضعنا في مكان نحن على يقين فيه بأن الآن هو وقت طبيعي للتفكير بشكل جماعي في المكان الذي يمكننا كمؤسسات للفنون البصرية أن نركز فيه طاقاتنا في المستقبل بعد التطور والازدهار للمؤسسات الحكومية الأكبر، والمؤسسات الأخرى، والمتاحف المجاورة».

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