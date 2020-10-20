1024 ناشراً في «الشارقة الدولي للكتاب» بدورته 39

المصدر: الشارقة - وفاء السويدي

بمشاركة 1024 ناشراً، من 73 دولة، يرافقهم 60 كاتباً ومفكراً عربياً وأجنبياً، من 19 دولة، يقدمون 64 فعالية حوارية وندوة ثقافية متخصصة، تنطلق فعاليات الدورة الـ39 من معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي تنظمه هيئة الشارقة للكتاب هذا العام تحت شعار «العالم يقرأ من الشارقة»، خلال الفترة من 4 وحتى 14 نوفمبر المقبل في مركز إكسبو الشارقة.

وأعلن عن فعاليات المعرض، أمس في مؤتمر صحافي عقد في مقر هيئة الشارقة للكتاب، وتحدث فيه كلٌ من أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب.

وعبد العزيز تريم، مستشار الرئيس التنفيذي، مدير عام شركة اتصالات في المناطق الشمالية، والعميد الدكتور أحمد سعيد الناعور، مدير عام العمليات المركزية في شرطة الشارقة، وسالم الغيثي، مدير قناة الشارقة، وبحضور عدد من الشخصيات الرسمية والثقافية والإعلامية من مختلف بلدان العالم، وقد نقلت وقائعه في بث مباشر عبر منصة «زووم».

فعاليات ثقافية

وشهد المؤتمر الصحافي إطلاق «منصة الشارقة تقرأ»، التي ستستضيف جميع الفعاليات الثقافية التي تنظمها الهيئة «عن بعد»، حيث ستكون الفعاليات المصاحبة للمعرض أولى الفعاليات التي تستضيفها لتكون نافذة لجمهور الحدث من مختلف بلدان العالم.

«البيان» التقت أحمد بن ركاض العامري، رئيس هيئة الشارقة للكتاب، للحديث عن أهم الإجراءات الاحترازية المتخذة لضمان سلامة الزوار والمشاركين في المعرض، وقال: معرض الكتاب هذا العام قد يكون الأول في الشرق الأوسط بعد جائحة «كورونا»، ونظراً للظروف الراهنة، سيتم إلغاء حفل افتتاح المعرض وتأجيل توزيع جوائز المعرض وتكريم الفائزين المبدعين إلى دورة العام المقبل.

كما تم تقليل مشاركات دور النشر المحلية، وهناك منصات التواصل الافتراضية لحضور الجلسات النقاشية والالتقاء بالكتاب الذين يبلغ عددهم 60 كاتباً وأديباً من مختلف دول العالم، يقدمون 64 فعالية ثقافية وإبداعية متنوعة، منهم الروائي الجزائري واسيني الأعرج، والكاتب المصري أحمد مراد، ومن الكويت الكاتب مشعل حمد، ومن العراق الدكتور الروائي محسن الرملي.

ومن لبنان المخرجة والمؤلفة لينا خوري. وأضاف: اتخذت الهيئة جملة من التدابير الاحترازية التي تنسجم مع قرارات دولة الإمارات للحيلولة دون انتشار الفيروس، فسيوفّر المعرض بوابات تعقيم وماسحات حرارية موزعة على كافة مداخل ومخارج مركز إكسبو، كما سيتم تعقيم صالات وأروقة المعرض 5 ساعات يومياً.

نظام إلكتروني

وشددت الهيئة على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات المتبعة بما يتعلق باتخاذ مسافات تباعد جسدي، وارتداء الأقنعة، والعمل على التعقيم المستمر، وغيرها من مستلزمات الوقاية العامة، حيث سيشرف مجموعة من المتطوعين في المعرض على مراقبة الالتزام بالقواعد والإجراءات الاحترازية المنصوص عليها. إلى جانب ذلك، تم تخصيص نظامٍ إلكترونيٍ ذكيٍ لإدارة وتنظيم الزيارات للمعرض ودور النشر على أربع فترات خلال اليوم، حيث سيتم منح الزوّار (سوار) بألوان مختلفة تحدد فترة وجودهم في المعرض.

جلسات حوارية

وللمرة الأولى سيتم تنظيم ثماني جلسات حوارية بعدة لغات أجنبية تجمع نخبة من الكتاب والمثقفين الإماراتيين مع كتّاب وأدباء أجانب، جاءت ثمرة لزيارات ولقاءات نظمتها الهيئة مع عدد من المؤسسات الثقافية الكبيرة في العالم، كما قامت الهيئة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم بتنظيم جلسات خاصة للطلاب تتيح الفرصة أمامهم لالتقاء الكتّاب والمفكرين والمبدعين بشكل مباشر عبر برامج التواصل المرئي.

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