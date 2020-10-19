تحدي القراءة العربي يعلن بطل الإمارات الخميس

المصدر: دبي ـ البيان

أعلن تحدي القراءة العربي، المبادرة القرائية الكبرى عربياً والمندرجة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، عن نيته الكشف عن بطل تحدي القراءة العربي على مستوى الإمارات، بعد غد الخميس.

جاء ذلك خلال تغريدة أطلقتها إدارة التحدي عبر حسابها على موقع "تويتر"، قالت فيها: "تحدّي القراءة العربي يُعلن عن الأبطال على مستوى العالم، والإمارات تستعدّ للإعلان عن اسم بطلها لهذا الموسم. ترقّبوا إعلان البطل يوم الخميس".

وأرفقت إدارة التحدي مع تغريدتها مقطعاً مصوراً، استعرضت فيه حجم القفزات التي حققها التحدي على مستوى الإمارات منذ لحظة انطلاقه في 2016 حتى اللحظة الراهنة، وبينت الاحصائيات أن عدد الطلبة الذين شاركوا في الموسم الأول 157156 طالباً، ليرتفع الرقم إلى 455 ألف طالب في الموسم الرابع، في حين شهد الموسم الحالي مشاركه 452 ألف طالب، يمثلون 1435 مدرسة، ويشرف عليهم 1435 مشرفاً، و157 محكماً.

كما كشفت الإحصائيات عن تأهل 550 طالباً للتصفيات النهائية، سيتم من بينهم اختيار الفائز بلقب "بطل الإمارات في تحدي القراءة العربي".

وكان التحدي قد عقد التصفيات النهائية في الدولة افتراضياً، لضمان تطبيق الإجراءات الاحترازية، وللحد من انتشار فيروس كورونا، وهو الأمر الذي كشف عن اعتماد التحدي لعدد من الحلول الرقمية المبتكرة التي أسهمت في ضمان مواصلة مسيرة التحدي في الدولة.

كما اعتمدت المبادرة أيضاً مجموعة من الحلول الرقمية لتوفير المواد القرائية للطلبة، وتسجيل مشاركاتهم عبر تلخيص الكتب بصيغة إلكترونية بدل تدوينها ورقياً، كما جرت عليه العادة في الدورات السابقة.

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