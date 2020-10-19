مواقع أبوظبي الثقافية «مجانية» لأبطال الخطوط الأمامية

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن تعاونها مع مكتب «فخر الوطن» لمنح أبطال الخطوط الأمامية في الدولة فرصة الدخول إلى قصر الحصن ومتحف اللوفر أبوظبي مجاناً، وذلك تقديراً لتفانيهم وإخلاصهم وجهودهم الحثيثة في المحافظة على سلامة مجتمع الإمارات خلال جائحة «كوفيد 19».

وتستمر المبادرة على مدار ستة أشهر بدءاً من 21 أكتوبر 2020، مانحة خلالها الدخول المجاني لأبطال الخطوط الأمامية، بالإضافة إلى ثلاثة مرافقين لكل شخص منهم، إلى هذين الموقعين الاستثنائيين.

وتتمثل مهمة دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في الحفاظ على تراث وثقافة الإمارات ودعم نمو الفنون الإبداعية والترويج لهم لأكبر عدد من الجمهور، وتأتي هذه المبادرة لتوفير فرصة سانحة لأولئك الذين انشغلوا في مكافحة انتشار الوباء للانغماس في تراث الإمارة وأطياف من الفنون التشكيلية العالمية، بعد أشهر من العمل الشاق في جميع أنحاء دولة الإمارات.

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