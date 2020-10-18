«حقيبة سفر».. لقاء ثقافي تحفيزي للقراءة في نسائية دبي

المصدر: دبي - البيان

قدمت جمعية النهضة النسائية بدبي محاضرة تحفيزية مميزة بعنوان «حقيبة سفر»، ضمن المبادرات والفعاليات التي تهتم بنشر ثقافة القراءة، بهدف تعزيز استدامة القراءة كظاهرة مجتمعية، قدمها الكاتب الإماراتي ناصر الظاهري، في أجواء جميلة تختلط برائحة القهوة والجلسة الهادئة باستعراض تجربة الكاتب ومكنون تكوين الشخصية المثقفة، والدور الفعال للبيئة الأسرية ومؤسسات التعليم في غرس مهارة القراءة، واستخلاص التجارب والخبرات من خلال المقروء، واستعرض البيئة الإماراتية سابقاً ودورها في إنتاج جيل مفعم بالثقافة والمعاصرة الحية لقضايا المجتمع والعالم.

وقد تم استعراض تجربة الكاتب الفريدة مع القراءة، والتي تشجع على المطالعة بشكل منتظم، في خطوة إلى تغيير سلوكي مجتمعي نحو القراءة والمعرفة والاطلاع، وتم أثناء اللقاء مداخلات استجوابية حول الثقافة الحية وتعزيز حب القراءة عند الناشئة.

وقالت د. فاطمة الفلاسي، مدير عام الجمعية، إن المعرفة هي استراتيجية بناء معرفي لجيل المستقبل، ونحن نحرص على تفعيل مبادرة «اقرأ» بالجمعية، وابتكار كل ما يخدم البرامج الموجهة للمرأة والطفولة والأسرة، مواكبةً لنهج القيادة الرشيدة التي تود غرس حب القراءة في النفوس لصناعة المستقبل واستئناف الحضارة، إذ نشجع المرأة على ممارسة تجربة حية وعملية لجعل القراءة سلوكاً ومنهج حياة.

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