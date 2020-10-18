قصر الوطن يعرّف زواره بالثقافة العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

يستعد قصر الوطن لإعادة افتتاح أبوابه مجدداً أمام الزوار اعتباراً من 20 أكتوبر 2020، ليتيح لهم فرصة التعرف على أبرز ملامح الثقافة العربية، والاستمتاع بالإبداعات المعمارية والهندسية في قاعاته وبين جنباته.

وحرص قصر الوطن على اتخاذ جميع الضوابط والإجراءات الوقائية والاحترازية، بما يضمن توفير تجربة ترفيهية وثقافية آمنة لجميع الزوار، حيث تشمل هذه الإجراءات ضرورة الحجز المسبق للتذاكر عبر الموقع الإلكتروني بهدف الالتزام بالسعة التشغيلية المحددة. كما ويتعين على الزوار التقيد بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات، وتعقيم اليدين بانتظام. وتشمل الإجراءات أيضاً اعتماد الكاميرات الحرارية ووضع لوحات لتحديد المسافات الآمنة التي يجب الالتزام بها، إلى جانب تعديل السعة التشغيلية لمختلف المعارض والمطاعم ومنافذ البيع. وسيتواجد طواقم العمل ومسؤولو الخدمة في مختلف أرجاء القصر لتقديم الدعم للزوار والإجابة عن كل استفساراتهم.

ويستقبل قصر الوطن الزوار أيام الأحد والثلاثاء والأربعاء من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 6 مساءً، ومن الساعة 12 ظهراً لغاية الساعة 7:30 مساءً من الخميس إلى السبت. سيغلق قصر الوطن أبوابه أيام الاثنين.

وكجزء من الإجراءات الاحترازية، لا تزال بعض المرافق والفعاليات غير متوفرة أمام الزوار بما في ذلك مكتبة قصر الوطن والعروض الموسيقية التي تقدمها فرقة «سيمفونية الوطن»، فيما يقام عرض الضوء والصوت مساءً أيام الخميس والجمعة والسبت.

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