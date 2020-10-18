الإمارات واحة المثقفين ومنارة الخير والسلام

المصدر: دبي - وفاء السويدي

أكد العديد من أبرز الكتاب والروائيين العرب الدور الريادي الذي تقوم به الإمارات في إثراء مكون الثقافة العربية ودعم المبدعين العرب، موضحين قيمة مبادراتها الداعمة للمثقفين العرب، وقالوا: إن الإمارات تعد بحق واحة الإبداع والخير والحق والعدل، وحضن المبدعين العرب ورافعة النهوض بالثقافة العربية، علاوة على كونها أساس إعلاء مكانتها الحضارية وإعادة أمجادها.

واستنكر الأدباء في تصريحات خصوا بها «البيان» محاولة البعض الانتقاص من جهود الدولة والتطاول عليها والتدخل في قراراتها السيادية.

وقالوا إن هذا الأمر مرفوض تماماً، لأن الإمارات لم تتوانَ عن دعم الحراك الثقافي العربي لجعله منارة عالمية، وذلك بالتوازي مع دفاعها عن قضايا العرب وتركيزها على نشر ثقافة الخير والمحبة والسلام عالمياً، مستفيدة في هذا التوجه والحصاد من الزخم والتأثير الكبيرين لمبادراتها الثقافية ومشروعاتها الفكرية وجوائزها الثقافية والأدبية، وفي مقدمتها جائزة الشيخ زايد للكتاب والجائزة العالمية للرواية العربية.

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الإمارات واحة المثقفين العرب ومنارة عالمية للخير والسلام

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