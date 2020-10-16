«في-إكسبو» يكرم منال عطايا

المصدر: الشارقة - البيان

كرم مؤتمر «في-إكسبو» الافتراضي، الذي ينظمه موقع (blooloop.com)، منال عطايا، المدير العام لهيئة الشارقة للمتاحف، بإضافتها إلى قائمة أكثر خمسين شخصية مؤثرة في القطاع المتحفي على مستوى العالم.وجاء هذا التكريم خلال مشاركتها في المؤتمر الذي اختتم أمس، بحضور دولي واسع.

وأكدت عطايا خلال حديثها في المؤتمر الافتراضي، على ضرورة تبني سياسات الابتكار والحلول الريادية، عبر انتهاج الوجهات السياحية لآليات وأساليب حديثة ومبتكرة، تضمن استمرار تدفق الزوار في ظل تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، بما يضمن سلامتهم وسلامة العاملين فيها.

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