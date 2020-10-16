«فن أبوظبي» يعود عبر منصة افتراضية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، عن إقامة النسخة الثانية عشرة من معرض «فن أبوظبي»، خلال الفترة من 19 وحتى 26 نوفمبر 2020 عبر منصة افتراضية. وتعود فعاليات «فن أبوظبي» هذا العام ضمن نسخة رقمية تفاعلية تجمع بين صالات العرض والفنانين من جميع أنحاء العالم ضمن عدد من المعارض.

ولأول مرة في تاريخ «فن أبوظبي»، سيتعاون ستة قيمين فنيين مع صالات العرض والفنانين، لتقديم الأعمال الفنية والإبداعية عبر المنصة الإلكترونية، حيث سيركز كل منهم على بعد جغرافي مختلف. وفي نسخة هذا العام، ستندمج اللقاءات المباشرة مع الفنانين والقيمين وصالات العرض معاً.

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