لعب وتجوّل وتصوير مع 30 حيواناً مفترساً في حديقة «ملك الأسود»

المصدر: الشارقة – وفاء السويدي

1000 درهم هي سعر تذكرة دخول حديقة حيوانات خاصة ومميزة بإمارة الشارقة، والتي قد تكون الأغلى في الشرق الأوسط وربما في العالم، حيث يمكنك الاستمتاع بالتجوال والمشي بجانب الحيوانات المفترسة والمدربة على وجود الإنسان، وتحتوي الحديقة على أكثر من 30 حيواناً مفترساً ما بين الأسود والنمور والضباع والزواحف والدببة التي يمكنك أن تطعمها وتتصور معها مقابل هذا المبلغ.

60 كيلوغراماً

«البيان» تجولت في الحديقة والتقت بالأسطورة أو ملك الأسود، حميد بقيش، كما يحب هو أن يلقب، وهو المالك والمدرب الأول لهذه الحيوانات، وتضم حديقته العديد من الحيوانات التي تعيش في جبال الإمارات وشبه الجزيرة العربية والمناطق الأفريقية والأوروبية، وهو له طريقته الخاصة في التعامل مع الأسود، حيث تمكَّن من السيطرة وبناء علاقة صداقة وحب بينه وبينها، حيث بات يلعب مع الحيوانات الأكثر قوة وشراسة، ويبقى بجوارها في طمأنينة، ويقول بقيش: حصلت على الدعم المادي والمعنوي من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوصياته الدائمة بالتثقيف وتقديم التجارب المفيدة للآخرين، كما تلقيت هدية زوجاً من النمور البيضاء، من سمو الشيخة فاطمة بنت راشد آل مكتوم، لتعيش مع باقي الحيوانات الموجودة. ويتابع: لدي 4 مدربين وعلى رأسهم مدرب فرنسي، والكثير من الحيوانات لها حرية التجوال في الحديقة خارج الأقفاص، كما نعمل لها نظام الحصص المدرسية، فهناك ساعة للتصوير مع الجمهور، ثم ساعة للاستحمام، وساعة للعب، وبذلك يتعود الحيوان على النظام وترتيب الأوقات، وتعتبر هذه الحديقة هي أول حديقة خاصة في الإمارة.

قناة يابانية

ويفسر بقيش سبب ارتفاع سعر التذكرة بأنه يرجع إلى تكاليف العناية بالحيوانات وأجور المدربين والموظفين فيها، وسيقوم قريباً بافتتاح شاليهات داخل الحديقة وأحواض سباحة للزائرين، ويقول: عملت مع قناة يابانية لمدة 4 سنوات مقابل أجر 25 ألفاً في الساعة، حيث أملك حيوانات حقيقية وليس تمثيلاً تم ترويضها بطريقة جيدة ومدربين ممتازين، ولا أقبل التصوير أقل من 3 ساعات.‏ ‏

ومن أصعب المواقف التي مرت على حميد بقيش هو موت أحد حيواناته المفترسة، والذي منعه من الظهور على شبكة التواصل الاجتماعي لمدة 3 سنوات لحزنه الشديد عليه، وسيعمل مستقبلاً على تصوير برامج وثائقية.‏

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