فعاليات ثقافية في بيتي شعر الأقصر والخرطوم

المصدر: الشارقة - البيان

أقام بيت الشعر بالأقصر ندوة بعنوان «الأسطورة في الشعر العربي»، حاضر فيها الدكتور محمود البعيري، وقام بتقديم الأمسية الشاعر حسين القباحي مدير بيت الشعر بالأقصر.

وتناول البعيري الأسطورة وتعريفاتها التي اصطلح عليها جمهور النقاد.

ثم استطرد الدكتور البعيري حديثه عن أن جل التعريفات التي قالوها عن الأسطورة تدور حول هذه الحكايات الإنسانية الأولى، وربطها أكثر هؤلاء بالخرافة، فيقول د.ثروت عكاشة في تقديم كتاب مسخ الكائنات للشاعر أوفيد: ويعني هذا الكتاب من الأساطير القديمة المختارة من خرافات اليونان والرومان وحضارات الشرق العريقة.

وفي نهاية المحاضرة دار النقاش حول الأسطورة والاستدلال بشواهد شعرية وشعراء استلهموا الأسطورة في أعمالهم الإبداعية، وعن إمكانية تتبع وكشف التأثير الذي حدث للأسطورة العربية على كتابات مبدعي الغرب مثل شكسبير وغيره.

ذكرى

كما نظم بيتُ شعرِ الخرطوم الذكرى الثامنة لرحيل الشاعر صديق مدثر، بقاعة دفع الله الترابي بكلية الهندسة جامعة الخرطوم؛ حيث اجتمع المثقفون والمهتمون لإحياء ذكراه وفاء لما قدمه من إبداع في الشعر والثقافة، فشهدت النهارية كلمات وقراءات من أعمال الراحل الشعرية، قدمت بأصوات عدد من الشعراء.

وتحدث الدكتور نزار غانم والدكتور عمر قدور حول مسيرة الراحل صديق مدثر، ومكانته وإسهامه في الحركة الشعرية والغناء الفصيح، وركز غانم على صلته ومعرفته بالراحل في التعليم والمعرفة ومنابر الاستنارة في اليمن والسودان، وتطرق قدور لصلة الراحل بـأم درمان ووطنيته المتعارف عليها في تعامله وأخلاقه وأدبه.

وتحدث عبد الحميد مدثر شقيق الشاعر الراحل مقدماً شكره للبيت الذي نظم نهارية ذكرى الوفاء الثامنة معتبراً البيت فتح لخدمة الشعر السوداني واللغة العربية، مستشهداً بما قدم من فعاليات وأنشطة، معلناً الاطمئنان لمستقبل الشعر والشعراء.

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