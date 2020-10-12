«الختم التراثية» تستضيف أكبر تجمع للفن التشكيلي

المصدر: أبوظبي - البيان

تستضيف مدينة الختم التراثية في إمارة أبوظبي انطلاقاً من اليوم الثلاثاء أكبر تجمع للفن التشكيلي يضم 50 فناناً من إيطاليا إلى جانب مجموعة من الفنانين التشكيليين من الإمارات في المعرض، الذي تنظمه الفنانة الإيطالية أوريللا كوكي بالتعاون مع مجموعة برنس الفنية الإيطالية ويقام داخل استراحة «آرت هب»، برعاية الفنان التشكيلي الإماراتي أحمد اليافعي، مؤسس «آرت هب».

ويشارك في المعرض الذي يستمر حتى السابع عشر من الشهر الجاري عدد من فناني الإمارات وهم: عبد الله خلفان، شيماء سالم، ميثاء الكتيي، فرشتة البستكي، أمل بن لوتاه، ومريم القاسمي.

ويحضر حفل افتتاح المعرض مساء غد الفنان الإيطالي أرماندو برنسيب رئيس مجموعة برنس الفنية الإيطالية.

وقالت الفنانة الإيطالية المقيمة في الإمارات أوريللا كوكي: بعد نجاح الجولة الفنية التي نظمناها لفناني الإمارات في إيطاليا الشهر الماضي، نقدم هذه المبادرة في الإمارات، منطلقين من «الختم» مدينة التراث والسياحة والفعاليات المتميزة.

وهي امتداد شهور العام مبادرة قادمة من إيطاليا إلى الإمارات العربية المتحدة، وتهدف إلى خلق تبادل ثقافي بين الدولتين الصديقتين، حيث سيعرض الفنانون الإيطاليون والفنانون الإماراتيون أعمالهم الفنية معاً، ما بين التصوير الفوتوغرافي واللوحات والمنحوتات.

وأشارت كوكي إلى أن المعرض سوف ينتقل إلى إمارة دبي، حيث يقام في التاسع عشر من الشهر الجاري في منطقة الفهيدي التاريخية.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز