فتح باب التسجيل في معرض «أبوظبي للكتاب»

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عن فتح باب التسجيل للمشاركة في الدورة الثلاثين من معرض أبوظبي الدولي للكتاب، والذي يقام في مركز أبوظبي الوطني للمعارض خلال الفترة من 23 إلى 29 مايو 2021.

وكانت الدائرة قد أجّلت دورة هذا العام في مارس الماضي، وذلك تماشياً مع الإجراءات الوقائية للحفاظ على الصحة العامّة. ورغم عدم تنظيم المعرض على أرض الواقع، إلّا أن فعاليات معرض أبوظبي الدولي للكتاب انتقلت إلى العالم الرقمي، حيث استضاف المعرض عدداً من الكتّاب والشخصيات الثقافية في سلسلة من الجلسات الافتراضية.

وقال عبدالله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي: «نجحت دولة الإمارات في الاستجابة لمواجهة جائحة كورونا بسرعة وكفاءة نموذجية من خلال استراتيجية متكاملة لتحصين المجتمع والتي يُشاد بها دولياً.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز