«الفن يجمعنا» تقود الأجيال لمهارات صناعة السينما عبر ورش متنوعة

المصدر: الشارقة - وام

أعلنت مؤسسة «فن» المعنية بتعزيز ودعم الفن الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، عن تفاصيل الفعالية الاستثنائية التي تنظمها تحت شعار «الفن يجمعنا» وتستضيف خلالها نخبة من الفنانين والخبراء والمتخصصين في مجال الصناعة السينمائية العرب والأجانب، خلال الفترة من 12 - 16 أكتوبر الجاري ليقدموا مجموعة متنوعة من الأنشطة والورش الفنية والإبداعية.

تأتي الفعالية التي تقام «عن بُعد» انطلاقاً من رؤية مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب الذي تم تأجيله هذا العام نظراً للظروف الراهنة، حيث تسعى المؤسسة من خلالها إلى إبقاء الجمهور العاشق للفن السينمائي على مقربة من جماليات الفن السابع وصناعه وتواصل تقديم الإبداعات السينمائية والفنية في مختلف الظروف.

وسيكون الجمهور خلال الفعالية على موعد مع 10 ورش عمل فنية وتطبيقية ومعرفية متنوعة تستهدف مختلف الفئات العمرية يقدمها نخبة من الخبراء والمتخصصين انسجاماً مع رؤية المؤسسة لأهمية تمكين الأجيال الشابة بالمهارات والنصائح التقنية سهلة التطبيق والتعرف على آخر ما توصلت له صناعة الأفلام.

وتشمل الورش الفنية في اليوم الأول ورشة بعنوان «اقلبها» تعرّف الأطفال على عالم الرسوم المتحركة وورشة «تصوير الفيديو بالهاتف» تتناول أهم التقنيات والمهارات المطلوبة لتصوير فيديوهات معبّرة وملهمة باستخدام الهاتف.. فيما تقدم ورشة «حيل التصوير والرسم الضوئي» العديد من النصائح والحيل لتعزيز الإبداع في مختلف أنواع التصوير الفوتوغرافي من خلال تقنية الرسم الضوئي.

أما ورش اليوم الثاني فتتضمن ورشة عمل بعنوان «صناعة خلفيات التصوير»، تتيح للأطفال الفرصة لتعلم استخدام التقنيات المبتكرة وإطلاق العنان لمخيلاتهم في إنشاء خلفيات جذابة باستخدام هواتفهم الذكية، ويتعلم الأطفال في الورشة الثانية «تصميم صور GIF» والتعبير عن مشاعرهم من خلالها.

أما اليوم الثالث فينطلق بورشة عمل تحمل عنوان «عجلة الألوان» تأخذ خلالها المشاركين في رحلة إلى عوالم الألوان والتناغم بينهم.. بينما تقدم شركة «Nikon» الورشة الثانية بعنوان «مدخل إلى التصوير»، حيث تشارك الحضور بأساليب وتقنيات بسيطة تساهم في صقل مهارات المصور والاستفادة القصوى من الكاميرا الرقمية.

وفي اليوم الرابع تعقد المصورة آمنة بن خلف ورشة عمل بعنوان «أساسيات التصوير» تتناول خلالها كيفية استغلال مزايا الكاميرا للتعبير عن رؤيتهم الفنية.. وفي اليوم الخامس والأخير من الحدث تقدم شركة «Nikon» ورشة عمل تحمل عنوان «مدخل إلى تصوير الفيديو»، حيث تعرف الحضور بالمهارات الإبداعية المطلوبة لتصوير فيديوهات ذات جودة عالية يمكن استخدامها على مواقع الإنترنت وتصلح للاستخدام الرقمي.

وتختتم أمي سميد، الرئيس المشارك للرسوم المتحركة في شركة والت ديزني، فعاليات «الفن يجمعنا» بورشة عمل تحت عنوان «صناعة شخصيات الرسوم المتحركة في ديزني»، تستهدف خلالها الأطفال الذين تزيد أعمارهم على 10 سنوات، وتعرض فيها التخصصات المختلفة في أفلام الرسوم المتحركة وكيفية قيام رسامي الرسوم المتحركة ببعث الحياة في الشخصيات على مدى عقود من الزمن.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز