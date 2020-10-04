«مكتبة» تعزز قائمتها بمنصة «أوفردرايف»

المصدر: أبوظبي - البيان

في إطار سعيها إلى تسريع التحوّل الرقمي، أضافت «مكتبة»، التابعة لدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، منصة القراءة الرقمية الرائدة للمكتبات العامة حول العالم «أوفردرايف»، إلى قائمة منصاتها الرقمية المعتمدة، والتي تشمل «أمازون» و«كوبو» و«آي-بووك» و«نيل وفرات».

يمكن لمشتركي المكتبات العامة في إمارة أبوظبي، الاطلاع على أرشيف المكتبة الرقمية، واستعارة الكتب الرقمية والمسموعة، لقراءتها أو الاستماع إليها مجاناً، ودون الحاجة إلى الاتصال بالإنترنت، وذلك من خلال تطبيق Libby، الذي يتوفّر على هواتف iPhone وأجهزة iPad، بالإضافة إلى الهواتف والحواسيب اللوحية العاملة بنظام Android، وحواسيب Chromebook، كما يمكن استعارة الكتب ومطالعتها أو الاستماع إليها، من خلال متصفّح الإنترنت على أجهزة الحاسوب المكتبية. وستنتهي صلاحية الكتب بشكل تلقائي، بمجرد انتهاء مدة الاستعارة، ولن يترتب على المستخدم أي غرامات عن التأخّر في إعادة الكتب.

وقال عبد الله ماجد آل علي، المدير التنفيذي لقطاع دار الكتب في دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي: «على الرغم من التنوّع الكبير في مصادر المعلومات وسهولة الوصول إليها، تبقى المكتبات العامة، أفضل مصدر للمعرفة، وذلك بفضل أرشيفها الغني بالكتب المطبوعة والإلكترونية، وغيرها من المواد المسموعة والمرئية. وتأتي شراكتنا مع منصة «أوفردرايف»، التي تعدّ أكبر مكتبة للقراءة الرقمية في العالم، بمثابة خطوة مكمّلة للحصيلة المعرفية الوافرة لـ «مكتبة»، بما يمكّن أعضاء المكتبات العامة في أبوظبي، من قراءة الكتب أو الاستماع إليها في أي وقت، ومن أي مكان، على هواتفهم الذكية، أو أجهزة الحاسوب اللوحية أو المكتبية».

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