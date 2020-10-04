«فن» و«ميناموبايل» يثريان تطبيق «بستان الأطفال»

المصدر: الشارقة - البيان

وقّع مهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، الذي تنظمه مؤسسة «فنّ»، المعنية بتعزيز ودعم الفنّ الإعلامي للأطفال والناشئة في الإمارات، وشركة «ميناموبايل»، الرائدة في تكنولوجيا التطبيقات والألعاب، إحدى شركاء TwoFour54 في أبوظبي، أخيراً، اتفاقية تعاون لإصدار تطبيق «بستان الأطفال» الذي سيتولى عرض أفلام المشاركين في المهرجان بهدف دعم صناع أفلام الشباب والناشئين وإيجاد منصة جديدة لعرض مواهبهم.

ويقدّم التطبيق للجمهور مجموعة متنوعة من المسلسلات والأفلام والرسوم المتحركة والأغاني والقصص والفيديوهات التعليمية لأول مرة، في إطار سعيه لتوفير محتويات هادفة ومختارة عالية الجودة من مختلف أنحاء العالم، ترتقي بذائقة ومعارف الأجيال الجديدة وترشدهم نحو تبني مفردات الإبداع.

ووقّع الاتفاقية كلٌ من الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة فن، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب، وبكر ما، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميناموبايل.



تعريف الأطفال

وقالت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي، مدير مؤسسة فن، ومهرجان الشارقة السينمائي الدولي للأطفال والشباب: «نحرص على تقديم كلّ ما يسهم في النهوض بمعارف الأجيال الجديدة ويرشدهم نحو تبني مقدرات الإبداع والجمال، وهذه الاتفاقية تحقق رؤيتنا في تعريف الأطفال والشباب على عوالم السينما الشاسعة، وإتاحة الفرصة أمامهم لاكتشاف ما بداخلهم من مهارات، ونأمل في أن نكون شركاء في تأسيس جيل قادر على صناعة سينما عربية واعدة تلبي الآمال والطموحات».



وأشارت الشيخة جواهر بنت عبدالله القاسمي إلى أن الاتفاقية مع شركة ميناموبايل تتيح الفرصة أمام الجمهور من مختلف أنحاء العالم للاطلاع على مواد إبداعية متنوعة تقدمها المنصة خلال هذه الظروف التي يمرّ بها العالم جرّاء انتشار جائحة كورونا، لافتة إلى أنها خطوة تحقق غايات وأهداف مهرجان الشارقة السينمائي للأطفال والشباب في تأكيد علاقات التعاون المشتركة التي تجمع المهرجان مع مختلف الجهات الفنية والإبداعية في الدولة.

وأعرب بكر ما، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة ميناموبايل عن سعادته بهذه الشراكة قائلاً: «نعمل دائماً من خلال هذا التطبيق على تطوير ودعم المحتوى العربي لتنشئة جيل جديد يتمتع بالابتكار والثقافة التي نريدها لأطفالنا».

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