فاطمة المهنا: فن التجميل يحتاج موهبة وممارسة

المصدر: دبي – وفاء السويدي

اعتمدت في احترافها لعالم الجمال والمكياج على موهبتها الفنية كهاوية ومحبة للرسم، فتميزت بأسلوبها الاحترافي الذي يمنح المرأة العربية والخليجية أجمل الإطلالات من خلال لمساتها المبدعة.

مؤكدة أن فن التجميل يحتاج موهبة وممارسة. وقد بدأت خبيرة المكياج فاطمة المهنا مشوارها قبل سنوات طويلة بخطى ثابتة في منصات التواصل الاجتماعي لتصل للشهرة التي خططت لها. وهي اليوم السر الحقيقي وراء بعض الإطلالات الأكثر جمالاً للفنانات وشخصيات مجتمعية. وتؤمن المهنا أن الثورة الهائلة في مجال وسائل التواصل أحدثت تحوّلاً لافتاً في معايير الجمال الأنثوي.

اهتمام وشغف

«البيان» تواصلت مع خبيرة التجميل البحرينية فاطمة المهنا للحديث عن عالم المكياج والجمال، حيث بدأت موهبتها في الظهور في عمر 19 سنة، وتقول: من خلال حبي وتعلقي بالرسم والتلوين، وانطلاقاً من هذا الشغف اكتشفت مدى تأثير مستحضرات التجميل على ثقة المرأة بنفسها، وجعل نظرتها للحياة أكثر إيجابية وتفاؤلاً، فقررت تطبيق موهبتي في الفن على المكياج، وفي البداية بدأت بممارسة شغفي على المقربين، ولكن في تلك المرحلة لم أكتف فقط بفن المكياج وتزيين المقربين وإظهار الملامح الجميلة، بل كان جزء من اهتمامي منصب على متابعة أخبار الموضة والماركات العالمية المختصة بالمكياج.

شركات عالمية

وعن فرصة التعاون مع الشركات العالمية قالت: ماركات المكياج تبحث دائماً عن المؤثرين أصحاب المحتوى والرسائل الهادفة، مثل المقاطع الصغيرة التي أنتجها وهي لا تتعدى الدقيقة الواحدة إلا أنها تحمل خطوطاً عريضة لتعلم المكياج بطريقة بسيطة وسهلة.

إضافة إلى بحث هذه الشركات عن الأفكار الغريبة والجديدة في السوق. ويجب الاعتراف أن التسويق عبر المؤثرين أصحاب المحتوى الهادف يمزج بين اثنتين من أدوات التسويق الهامة، وهما التسويق باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية العالمية، والتسويق بالمحتوى.

وأكدت المهنا على عنصر الجرأة في طرح الأفكار وإبداع تصميمات غير مألوفة للمكياج، والأهم في عالم التواصل الاجتماعي بالنسبة للمؤثرين هو الصدق في التعامل مع المتابعين، وبالنسبة لي لا توجد قاعدة محددة على الفتاة تطبيقها لتصبح خبيرة تجميل، العنصر الأهم هو الثقة بنفسها وبأسلوب العمل الذي تبدع فيه، وعلى الراغبين بدخول هذا المجال معرفة أن عالم الجمال يعتبر من الصناعات الضخمة التي تتغير باستمرار، وهذه الصناعة تنقسم إلى قسمين، الأول هو قسم المنتجات ويشمل مستحضرات التجميل والعطور.

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